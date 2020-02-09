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Минские контролёры теперь дольше работают: ищут «зайцев» даже ночью
Источник материала: KYKY>
Гендиректор «Минсктранса» Леонтий Папенок
«Рассматриваем вопрос повышения уровня зарплаты для контрольно-ревизионных сотрудников. <...> Борьба с безбилетниками никогда не прекращалась. Думаю, наше отношение и воздействие на них пока наиболее либеральное на постсоветском пространстве. Это касается как суммы штрафа, так и числа правонарушений. <...>
Режим работы контролеров расширили с шести утра до часа ночи. Еще раньше они сменили форму на одежду менее броского цвета. Эти и ряд иных мер уже дали положительный результат. Число транзакций в общественном транспорте в 2019-м возросло на 10%. В отдельные месяцы выявляли до 15 тысяч безбилетников. За год оштрафовано 140 тысяч, что на 8% больше, чем в 2018-м», – сказал Леонтий Папенок.
Напомним, на прошлой неделе «Минсктранс» и его идеи обсуждались особенно сильно. Замгендиректора Виктор Тозик
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