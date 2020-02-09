Минские контролёры теперь дольше работают: ищут «зайцев» даже ночью

Источник материала: KYKY

Гендиректор «Минсктранса» Леонтий Папенок дал интервью агентству «Минск-Новости». Кроме всего прочего, он рассказал, как в Минске борются с людьми, которые не платят за проезд в общественном транспорте. Контролеры теперь работают дольше: вплоть до ночи.

«Рассматриваем вопрос повышения уровня зарплаты для контрольно-ревизионных сотрудников. <...> Борьба с безбилетниками никогда не прекращалась. Думаю, наше отношение и воздействие на них пока наиболее либеральное на постсоветском пространстве. Это касается как суммы штрафа, так и числа правонарушений. <...>

Режим работы контролеров расширили с шести утра до часа ночи. Еще раньше они сменили форму на одежду менее броского цвета. Эти и ряд иных мер уже дали положительный результат. Число транзакций в общественном транспорте в 2019-м возросло на 10%. В отдельные месяцы выявляли до 15 тысяч безбилетников. За год оштрафовано 140 тысяч, что на 8% больше, чем в 2018-м», – сказал Леонтий Папенок.

Напомним, на прошлой неделе «Минсктранс» и его идеи обсуждались особенно сильно. Замгендиректора Виктор Тозик сообщил журналистам, что валидаторы и компостеры будут блокировать через 15 секунд после того, как автобус или троллейбус отъедет от остановки. Беларусы моментально возмутились и даже потребовали отправить все руководство «Минсктранса» в отставку. Но позже от «правила 15 секунд» решили отказаться, что подтвердил директор «Столичного транспорта и связи» Валерий Шкуратов. Правда, в телеграм-каналах появляются свежие видео, где видно, что валидаторы между остановками все еще отключают.