ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские грации выиграли два «серебра» на этапе Гран-при в Москве

09.02.2020 15:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские грации выиграли два «серебра» на этапе Гран-при в Москве
Belarus Gymnastics-Association / vk.com

Белорусские спортсменки завоевали две награды на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

Белорусские грации выиграли два «серебра» на этапе Гран-при в Москве Сделана в СССР. В 45 лет Оксана Чусовитина поедет на свою восьмую Олимпиаду

В многоборье отличились белорусские «групповички». Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич, Карина Ермоленко и Лолита Мацкевич завоевали «серебро» (61,250 балла), уступив лишь россиянкам (64,250).

Еще одно «серебро» выиграла Алина Горносько на международных соревнованиях, которые включены в программу турнира Гран-при. Ее результат в многоборье – 81,150 балла. Победила Анастасия Симакова из России (87,300).

На самом Гран-при выступила белоруска Анастасия Салос. Наша спортсменка заняла 14-е место с оценкой 75,600 балла. Выиграла соревнования россиянка Дина Аверина – 93,200 балла.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этап Гран-при по художественной гимнастике в Москве проходит с 7 по 9 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика