Белорусские грации выиграли два «серебра» на этапе Гран-при в Москве

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские спортсменки завоевали две награды на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

В многоборье отличились белорусские «групповички». Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич, Карина Ермоленко и Лолита Мацкевич завоевали «серебро» (61,250 балла), уступив лишь россиянкам (64,250).

Еще одно «серебро» выиграла Алина Горносько на международных соревнованиях, которые включены в программу турнира Гран-при. Ее результат в многоборье – 81,150 балла. Победила Анастасия Симакова из России (87,300).

На самом Гран-при выступила белоруска Анастасия Салос. Наша спортсменка заняла 14-е место с оценкой 75,600 балла. Выиграла соревнования россиянка Дина Аверина – 93,200 балла.