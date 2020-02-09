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В Минске прошел романтический марафон. Пары целовались по часу
Источник материала: Tut.by
В торговом центре Galleria Minsk прошел поцелуйный марафон. Парам дали час на поцелуй с фантазией, а победители получили в подарок путешествие. Как это было — в нашем фоторепортаже.
На поцелуйный марафон зарегистрировалось 23 пары, хотя организаторы планировали собрать сотню.
Главный критерий при выборе победителей — не только длительность поцелуя, но и его креативность.
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В торговом центре Galleria Minsk прошел поцелуйный марафон. Парам дали час на поцелуй с фантазией, а победители получили в подарок путешествие. Как это было - в нашем...
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