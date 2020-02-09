В Минске прошел романтический марафон. Пары целовались по часу

Источник материала: Tut.by

В торговом центре Galleria Minsk прошел поцелуйный марафон. Парам дали час на поцелуй с фантазией, а победители получили в подарок путешествие. Как это было — в нашем фоторепортаже.





На поцелуйный марафон зарегистрировалось 23 пары, хотя организаторы планировали собрать сотню.











Каждой паре дали по 60 минут. За это время участникам нужно было проявить фантазию и показать жюри любой возможный способ поцелуя. Одни рисовали картину во время поцелуя, другие занимались вязанием, третьи писали любовное стихотворение.













Главный критерий при выборе победителей — не только длительность поцелуя, но и его креативность.











Победителями стала пара Зеленьковых. Татьяна и Дмитрий 17 лет вместе, у них трое детей. «Дома нет времени целоваться, а хотелось бы сделать мужу и себе приятное», — написала в анкете представления Татьяна. Жюри отметило энергетику пары и единогласно выбрало их победителями. В качестве приза они получили 10-дневное путешествие на остров Джерба.





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