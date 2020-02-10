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Белорусский Кувейт: как в республике добывают нефть

10.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси есть собственные запасы нефти, хоть и небольшие. В стране более 60-ти открытых месторождений. А в начале года на нефтяной карте появились еще три новые точки – и все в Гомельской области. Запасы там находятся на большой глубине. Добывать ее, конечно, очень сложно. Но белорусские специалисты в этом деле чуть ли не лучшие в мире, выяснил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев. 

Каждое рабочее утро Александра выглядит именно так: он объезжает десятки скважин, берет из каждой пробы и везет в лабораторию. Речицкий район не зря называют «белорусским Кувейтом». Поля вдоль дорог буквально усеяны «станками-качалками», которые круглые сутки извлекают из земли ценное сырье.

На белорусском Полесье залежи нефти нашли более полувека назад. Тогда это стало большим событием. Белорусская ССР стала не только аграрной, но и нефтедобывающей. Пик той самой добычи пришелся на 75-ый год – извлекли восемь миллионов тонн сырья. Постепенно советские пятилетки истощили недра страны. Теперь к прежним рекордам здесь не возвращаются. Годовой объем – 1 миллион 700 тысяч тонн «черного золота». И черным оно бывает не всегда. «Нефть, которая добывается в Беларуси, если посмотрите, довольно разнообразна – от светлых до темных представителей, скажем так», – отметил и.о. заместителя гендиректора предприятия «Белоруснефть» Виктор Привалов.

Прежде, чем нефть получить, ее нужно найти. Скважина номер 346. Буровые работы здесь не останавливают ни на минуту. «Работа очень тяжелая, в мороз и холод без остановки мы работаем, поэтому бывает и очень тяжело», – поделился мастер управления буровых работ предприятия «Белоруснефть» Виталий Асадчий. 

Чтобы добраться до залежей ценной породы, а это от двух до четырех километров, бригаде буровиков понадобится как минимум три месяца. Именно поэтому белорусскую нефть называют трудной.

«Самое сложное для нас, буровиков, – это нацелевой комплекс разновидность глин, текущих глин, вязких глин», – рассказал замначальника инженерно-технологической службы предприятия «Белоруснефть» Николай Пашкевич.Всего в Беларуси качают нефть порядка 800-от скважин. Все, что добывают, везут на переработку. 

Нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси – наследие еще советского прошлого. Только сегодня от тех советских НПЗ ровным счетом ничего не осталось. Предприятия регулярно модернизируют, чтобы на рынке конкурировать. К примеру, за последнее десятилетие завод в Мозыре вложил в обновление производства более миллиарда долларов. Говорят, теперь здесь перерабатывают даже самую тяжелую нефть.

Тяжелая нефть та, в которой много ненужных примесей, особенно серы. К такому типу относят российское сырье марки Urals. На заводе в Мозыре такую нефть успешно перерабатывают вот уже 45 лет, с момента основания предприятия.

«Это, действительно труба, по которой поступает нефть из нефтепровода «Дружба» на наше предприятие. Это основной источник поступления сырья», – рассказал заместитель гендиректора ОАО «Мозырский НПЗ» Геннадий Тетерук. 

Правда, сегодня по трубе экспортной российской нефти поступает немного из-за разногласий Беларуси и России по ценам на углеводороды. Оттого завод загружен лишь наполовину. Работают на старых запасах и перерабатывают другую нефть, в том числе белорусскую.

«Белорусская нефть хорошего качества. Она по качеству лучше, чем нефть сорта Urals, там меньше сернистых соединений. Но наш завод был спроектирован и был введен в эксплуатацию для переработки нефти Urals. Поэтому при переработке другой нефти необходимо соблюдать определенные пропорции – смесь нефти Urals с другими сортами нефти и потом перерабатывать на нашем предприятии», – пояснил Тетерук.

Из такого коктейля получат после все виды топлива: 92-ой, 95-ый и даже новинку – 100-ый бензин. Отходы тоже обратят в доходы. Для этого завершают суперпроект – цех гидрокрекинга. «Это будет как заключительный этап переработки остатков, и глубина переработки достигнет 90%, то есть мы из нефти постараемся выжать максимально товарной продукции», – рассказал начальник цеха по переработке тяжелых нефтяных остатков ОАО «Мозырский НПЗ» Евгений Григорович.

Ассортимент хорошо, но без сырья никак. И чем больше, тем лучше. А мощностей предприятия на 12 миллионов тонн нефти в год, так что загрузить отечественные НПЗ сырьем – задача номер один у нефтяников. «На текущий момент запасов около 44 миллионов остаточных извлекаемых, но это величина не уменьшается со временем, учитывая то, что мы поставили своей целью постоянно наращивать уровень добычи нефти. О верхней планке мы пока не говорим», – отметил и.о. заместителя гендиректора предприятия «Белоруснефть» Виктор Привалов. 

Сегодня своей нефтью Беларусь закрывает около 8% потребностей в углеводородах. Но даже при таких объемах дело это прибыльное. Качать свою нефть в пять раз дешевле, чем закупать чужую. Потому геологи открывают новые месторождения. И заверяют: запасов нефти в стране не так уж и мало. На лет тридцать хватит. Не меньше.



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В стране более 60-ти открытых месторождений, а в начале года на нефтяной карте республики появились еще три новые точки.
 
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