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Индийский «паркет»: премьеры автосалона Auto Expo 2020 в Нью-Дели
Источник материала: Tut.by
Крупнейшее мотор-шоу Индии — это выставка Auto Expo в Нью-Дели, проходящая раз в два года (по четным годам). Именно здесь показывают ключевые для индийского рынка новинки, но не обходится и без интересных мировых премьер — в этот раз почти все они пришлись на динамично растущий сегмент недорогих компактных кроссоверов.
О миниатюрном «паркетнике» KIA Sonet AUTO.TUT.BY уже
В общем, интерес «народного» автогиганта к индийскому рынку очевиден — под марками Skoda и Volkswagen к выходу готовится целый выводок локальных моделей. Среди них пара кроссоверов, в основу которых ляжет платформа MQB A0 IN — то есть упрощенный «бюджетный» вариант глобальной модульной архитектуры, созданной специально для Индии. Грядущие серийные модели от показанных в Нью-Дели образцов будут отличаться незначительно — у Skoda выставочный шоу-кар называется
В длину он достигает 4,25 м, колесная база растянулась на 2,67 м, а из любопытных «фишек» — подсветка радиаторной решетки. Среди прочих особенностей Vision IN — панорамная стеклянная крыша, выдвижные ручки дверей, алюминиевые рейлинги и 19-дюймовые колесные диски. Под капотом переднеприводного «паркетника» — 150-сильный турбодвигатель 1.5 TSI в связке с 7-ступенчатым «роботом». Паспортное время разгона до 100 км/ч — 8,7 секунды, «максималка» — 195 км/ч.
У дилеров кроссовер ожидается в конце текущего года — в Skoda рассчитывают, что в ближайшее время он позволит увеличить ежегодные продажи на рынке Индии до 100 тысяч единиц.
В случае с Volkswagen для обозначения аналогичного «паркетника» решили вернуться к слегка подзабытому имени Taigun — так назывались концепты, показанные в 2012-м и 2014 году, но та парочка была создана на той же платформе, что и ситикар Up! Индийский Taigun оказывается немного крупнее европейского T-Cross (длина около 4,2 м, колесная база — 2,65 м), также у него больше заявленный дорожный просвет — 205 мм. В компании подтвердили, что под капотом серийного Taigun окажется 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 130 л.с. — с ним до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 9,9 секунды (максимальная скорость — 183 км/ч). Полноприводных версий в гамме Taigun не будет, а старт продаж запланирован на вторую половину 2021 года.
Haval, дочерний бренд компании Great Wall, у себя на родине в Китае стал самым популярным среди машин сегмента SUV, а теперь выходит и на рынок Индии. Наряду с уже известными моделями китайцы представили в Нью-Дели новинку — среднегабаритный кроссовер Concept H. Подробностей об автомобиле немного — известно, что за движение тут отвечает «подзаряжаемая» гибридная установка.
Не исключено, что Concept H является предсерийным образцом перспективного «паркетника», выпуск которого в ближайшее время могут наладить не только в Китае, но и в Индии — в январе этого года Great Wall заключила соглашение о приобретении бывшего завода General Motors в штате Махараштра, которое, впрочем, требует одобрения со стороны государственных органов.
К некоторым премьерам местных производителей на Auto Expo 2020 также стоит присмотреться, так как ведущие индийские автомобильные компании постоянно держат в уме экспортные поставки.
Среди них и Tata: как и положено на домашнем мотор-шоу, компания показала в Нью-Дели настоящий вал новинок. Самой эффектной из них, пожалуй, стал небольшой электрический кроссовер Sierra, названный так в честь оригинального внедорожника индийского концерна, который выпускался в 90-е гг.
Sierra EV 21-го столетия создана на новой универсальной платформе ALFA (на ней, к слову, базируется также рассекреченная в конце минувшего года «пятидверка»
Еще один значимый дебютант Tata — субкомпактный кроссовер HBX (длина 3,84 м и ширина 1,82 м), ставший дальнейшим развитием концепта
На правах хозяев мероприятия выступило и автомобильное подразделение конгломерата Mahindra & Mahindra, на стенде которого самым вызывающим экспонатом оказался Funster. Это чистой воды шоу-кар, серийное производство которого не планируется — построили кросс-кабриолет для того, чтобы привлечь внимание к другим разработкам Mahindra, среди которых и электромобили. В движение Funster приводит пара электродвигателей суммарной отдачей 313 л.с., которые получают энергию от блока батарей емкостью 59,2 кВтч — на размен первой «сотни» такой кабриолет тратит менее 5 секунд, максимальная скорость достигает 200 км/ч. Еще больше впечатляет заявленный пробег на одной зарядке — 520 км.
Совместному предприятию Maruti Suzuki нынче принадлежит без малого половина индийского рынка — доминирующие позиции компании удалось занять благодаря выпуску моделей, насчитывающих не более 4 м в длину и вписывающихся в льготную налоговую категорию. Но в Maruti Suzuki намерены освоить другие ниши — в Нью-Дели фирма показала концептуальный купеобразный «паркетник» Futuro-e с электроприводом, дающий представление о стилистике будущих кроссоверов СП. Никакой технической информации о Futuro-e обнародовано не было — разработчики не приводят данных даже о габаритах машины, так что не исключено, что речь идет о «пустышке», то есть неходовом макете. Впрочем, слухи твердят, что серийный автомобиль на основе шоу-кара появится в следующем году — причем это будет вполне себе заурядный кроссовер, призванный составить конкуренцию Hyundai Creta.
К слову, о Creta — в Индии эта модель сменила поколение. Напомним, что в Китае новый кроссовер Hyundai появился в прошлом году — от местной машины с индексом
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Крупнейшее мотор-шоу Индии - выставка Auto Expo в Нью-Дели, проходящая раз в два года. Здесь показывают ключевые для индийского рынка новинки, но не обходится и без...
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