 Выставка гобеленов «Желание жить…» открывается в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

14 февраля 2020 года в 16.00 в выставочном зале «Гасцёўня» ГУДО «Детская школа изобразительных искусств имени А.А. Алонцева г. Бреста» состоится открытие персональной выставки директора школы, Светланы Вяль, под названием «Желание жить…».





В экспозиции выставки будут представлены 14 работ, выполненных в технике народного ткачества.





Гобелены мастера народного творчества, которым с 2005 года является Светлана Викторовна, раскрывают национальный колорит и красоту природы Беларуси. Поэтому неслучайно во всех работах мастера декоративно-прикладного искусства присутствует льняная нить, как символ богатства белорусов, красоты и традиций народа.





Арт-проект проводится в рамках мероприятий, посвящённых году Малой Родины. И символичным, присущим щедрой белорусской душе, является желание автора выставки предоставить в дар несколько своих работ таким учреждениям родного города Бреста, как Театр кукол, Музей города и Брестский хоспис.







Выставка продлится 2 недели. Приглашаем Всех желающих окунуться в мир ручного ткачества!



