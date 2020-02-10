Зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу. Он первым «увидит» полюса звезды

Источник материала: Tut.by

Ракета-носитель Atlas V, стартовавшая с мыса Канаверал, отправила аппарат Solar Orbiter к Солнцу, трансляцию запуска вело NASA. Об этом пишет Meduza.

Teams are reporting good performance so far of the #SolarOrbiter launch. Watch as @ULAlaunch 's #AtlasV continues to propel the spacecraft on its journey to the Sun: https://t.co/W3wMEfPxvB pic.twitter.com/xq4eO4U3vL — NASA (@NASA) February 10, 2020

Solar Orbiter — совместная миссия Американского и Европейского космических агентств для наблюдения за полюсами Солнца.

Полюса отличаются от других регионов звезды, никакие другие солнечные зонды их не видят. Но Solar Orbiter поднимется на 24 градуса выше эклиптики.

Данные миссии, в том числе о магнитном поле на полюсах Солнца, вероятно, будут полезны для понимания 11-летнего солнечного цикла.

«Мы понимаем циклическое поведение [Солнца], мы наблюдали его в течение 400 лет. Но почему это именно 11 лет и от чего зависит интенсивность цикла, мы не знаем», — сказал The Verge научный сотрудник ESA Даниэл Мюллер.

До Солнца Solar Orbiter будет добираться два года, аппарат рассчитан на работу в течение семи лет.

В 1990-м NASA и ESA запустили миссию Ulysses, аппарат проходил над полюсами Солнца, но не так близко, как к ним подойдет Solar Orbiter, кроме того, предыдущая миссия не передавала изображения, зонд оборудовали только приборами прямого измерения.