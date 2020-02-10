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Зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу. Он первым «увидит» полюса звезды
Источник материала: Tut.by
Ракета-носитель Atlas V, стартовавшая с мыса Канаверал, отправила аппарат Solar Orbiter к Солнцу, трансляцию запуска вело NASA. Об этом
Solar Orbiter — совместная миссия Американского и Европейского космических агентств для
Полюса отличаются от других регионов звезды, никакие
Данные миссии, в том числе о магнитном поле на полюсах Солнца, вероятно, будут полезны для понимания 11-летнего солнечного цикла.
«Мы понимаем циклическое поведение [Солнца], мы наблюдали его в течение 400 лет. Но почему это именно 11 лет и от чего зависит интенсивность цикла, мы не знаем», —
До Солнца Solar Orbiter будет добираться два года, аппарат рассчитан на работу в течение семи лет.
В 1990-м NASA и ESA запустили миссию Ulysses, аппарат проходил над полюсами Солнца, но не так близко, как к ним подойдет Solar Orbiter, кроме того, предыдущая миссия не передавала изображения, зонд оборудовали только приборами прямого измерения.
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Solar Orbiter - совместная миссия Американского и Европейского космических агентств для наблюдения за полюсами Солнца.
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