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Беларусь находится в орбите шторма «Сиара» — синоптики
10.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать. Об этом сообщили корреспонденту
Большинство европейских государств, в том числе и Беларусь,
По мере смещения циклона на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать. Но атмосферные фронты от этого циклона во вторник, 11 февраля, будут определять погоду в Беларуси. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, ночью по востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем — 1-6 градусов тепла.
В среду и четверг, 12-13 февраля, скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут мокрый снег, дождь. Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем — от нуля до плюс 5.
В пятницу, 14 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Местами ожидается слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем — от минус 1 до плюс 5 градусов.
В предстоящие выходные Беларусь останется под влиянием не по сезону теплых влажных океанических воздушных масс. В субботу, 15 февраля, будет переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, днем местами по стране ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). В отдельных районах возможен слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем — от минус 1 до плюс 5 градусов.
В воскресенье, 16 февраля, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем — от нуля до плюс 7 градусов. Как отметили в Белгидромете, такой температурный фон соответствует концу марта.
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Беларусь находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать. Об этом сообщили...
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