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Судья международного класса задержан в Беларуси с 6 кг героина

10.02.2020 15:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские правохранители пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза

Вечером 7 февраля в Гродненском районе задержаны два иностранных гражданина в возрасте 50-ти и 51-го года. Они намеревались вывезти более 6 кг вышеуказанного наркотика за границу. Беларусь использовалась как транзитная территория. 

Мужчины передвигались на двух автомашинах, в кузове одного из них и были обнаружены свёртки с порошком белого цвета. 

Заключение экспертов подтвердило, что это особо опасное наркотическое средство - героин. 

Примечательно, что один из задержанных - судья международного класса по боксу, приверженец здорового образа жизни, сообщает МВД
 
 
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Белорусские правохранители пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза
 
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