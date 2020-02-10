Судья международного класса задержан в Беларуси с 6 кг героина

Вечером 7 февраля в Гродненском районе задержаны два иностранных гражданина в возрасте 50-ти и 51-го года. Они намеревались вывезти более 6 кг вышеуказанного наркотика за границу. Беларусь использовалась как транзитная территория.





Мужчины передвигались на двух автомашинах, в кузове одного из них и были обнаружены свёртки с порошком белого цвета.





Заключение экспертов подтвердило, что это особо опасное наркотическое средство - героин.





сообщает МВД Примечательно, что один из задержанных - судья международного класса по боксу, приверженец здорового образа жизни,МВД











