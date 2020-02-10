Обнародованы первые официальные снимки обновленного Hyundai Accent

Источник материала: Tut.by

Выпускаемый на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге седан Solaris, в Беларуси известный под именем Accent, готовится к плановому обновлению. Сегодня пресс-служба производителя поделилась первыми фотографиями модернизированного седана.





Из главных примет рестайлинга Solaris/Accent — новое оформление передка с крупными светодиодными фарами и измененным рисунком решетки радиатора (теперь она забрана в мелкую сетку), иные бамперы и начинка задних фонарей, а также более крупный экран мультимедиа-системы, который слегка возвышается над кромкой передней панели. Обещано и улучшенное оснащение, изменения по части техники Solaris не планируются.









Премьера обновленного Solaris состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге, тогда и станут известны все подробности о машине. Вскоре после этого посвежевший седан начнет поступать и к дилерам. В Беларуси нынешний Accent доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор (объемом 1,4 л и 1,6 л, мощностью 100 и 123 л.с.), цены начинаются от 24 900 рублей.