Саснович: Я все держу в себе, а проплакалась и стало легче играть









«Ощущения нереальные, я счастлива, потому что мы смогли победить. В одиночке первый сет вообще не складывался, у меня было непонятное состояние. Я вызвала врача, он со мной поговорил и очень сильно помог.





После этого матч перевернулся, и пошла равная игра, в которой я оказалась сильнее. Это был морально сложный матч. Я все держу в себе, не кричу, не выпускаю эмоции, поэтому произошла перегрузка мозга. Я проплакалась, и стало легче играть. Сейчас понимаю, что это было нужно.





Парный матч с Ариной мы играли один или два раза. Эмоции от матча нереальные. Когда последний мяч отбили, ноги отказывали. Мы выиграли, эмоции, эмоции…





Мы очень классно играли, если бы не поддерживали друг друга, если бы не были командой, не было бы шансов выиграть. Мы до конца поддерживали друг друга, нам подсказывали: «девочки улыбайтесь, чтобы расслабиться».





Мы старались не думать, что это важный матч даже на тай-брейке, мы просто играли и играли. Пару моментов рискнули, и это круто.





Арина мне сказала, Саша, давай, и я сделала, то, что она просила. Рада, что так получилось, мы молодцы! Супер! В какой-то промежуток Арина играла классно, в какой-то – я, мы менялись, но оставались командой», – сказала Саснович.