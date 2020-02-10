Не имеет аналогов. В БГУ будут производить лекарство для лечения рака мозга

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Идея, разработка, технология производства, подтверждение безопасности и эффективности препарата принадлежат ученым НИИ физико-химических проблем БГУ.





Клинические испытания и исследования проведены также сотрудниками университета при участии врачей городской клинической больницы скорой медицинской помощи, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова и Белорусского государственного медицинского университета.





«БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства: от идеи до его производства. При этом предприятие выпускает субстанцию и вспомогательные вещества для получения готового лекарства, адресной его доставки к органам-мишеням и пролонгации действия», — сообщает пресс-служба университета.





«Темодекс» применяется в комплексной хирургии для лечения рака головного мозга разной сложности и представляет собой порошок для приготовления биорассасывающего гидрогеля. Он наносится и оставляется на ложе удаленной опухоли и всех контактирующих с ней тканях.









Гель постепенно рассасывается, освобождая молекулы химиопрепарата и поддерживая нужную его концентрацию для уничтожения оставшихся после операции клеток и предотвращения рецидивов.





Белорусский препарат не имеет мировых аналогов. Известный американский «Глиадел» схож по области применения, но отличается по составу и производится в виде салфеток.





Преимуществом отечественного средства является также низкая стоимость — до $450. Цена за одну упаковку «Глиадела» достигает около $18000. Для граждан Беларуси лечение «Темодексом» бесплатное.





Напомним, первым производителем готовой лекарственной формы «Темодекс» в 2016 году было РУП «Белмедпрепараты». После модернизации производственных участков в БГУ принято решение о выпуске лекарства на предприятии «Унитехпром БГУ».





«Темодекс» включен в клинический протокол Беларуси «Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований». Сейчас активно идет работа по его регистрации за рубежом.





Препарат запатентован в Евразийском регионе и России, подана заявка на получение Международного патента PCT, гарантирующего закрепление авторства на изобретение в 56 странах мира, также «Темодексу» присвоен в Европе статус орфанности — это значит препарата для лечения редких заболеваний.





Планируется, что в профильные медицинские учреждения Беларуси «Темодекс» поступит в конце первого квартала 2020 года.