Тренировки шесть раз в неделю. Раскрыт секрет молодости Дженнифер Лопес

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в США состоялся Супербоул — это финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в американском футболе. В перерыве перед многомиллионной аудиторией выступили 50-летняя Дженнифер Лопес вместе с 43-летней Шакирой. Яркое шоу с зажигательными танцами привело аудиторию матча в восторг и породило массу вопросов по поводу отличной физической формы исполнительниц. О том, как Дженнифер Лопес удается быть в хорошей физической форме в 50 лет, читайте в этом материале.



Фото: Reuters

Дженнифер Лопес занимается 6 раз в неделю и никогда не выполняет одни и те же упражнения два дня подряд. Вместо этого она постоянно пробует новые для себя виды физической нагрузки — от йоги до бокса. «Я на 100 процентов уверена, что без спорта я бы не была такой счастливой», — комментирует 50-летняя актриса.

В Лос-Анджелесе Лопес занимается с известным персональным тренером Трейси Андерсон, чьими клиентками также являются актриса Гвинет Пэлтроу и певица Мадонна. В Нью-Йорке же звезду тренирует инструктор Дэвид Кирш. Его программа включает в себя высокоинтенсивные круговые тренировки, кикбоксинг, упражнения на мышцы пресса, а также пол дэнс.



Фото: Reuters

Для поддержания молодости лица Дженнифер Лопес в первую очередь следит за количеством часов сна. «В идеале мне нужны девять-десять часов сна в сутки. Но это удается не всегда, поэтому я слежу за тем, чтобы проводить во сне хотя бы восемь часов», — поделилась певица и добавила, что время от времени практикует медитацию. Перед сном на очищенное лицо Лопес наносит увлажняющий крем, а также периодически использует гликолевую кислоту, которая придает ее коже «свежесть и дополнительное сияние».



Фото: Reuters

Лопес отметила, что в течение дня, а особенно перед тренировкой, пьет много воды, избегает кофеина и алкоголя, а также исключила из своего рациона рафинированные продукты. Свое утро она начинает с протеинового коктейля. Ее ланч обычно состоит из лосося с брокколи и цукини, обед — из риса, бобов, курицы или мяса. В ресторанах знаменитость также старается выбирать здоровую пищу.