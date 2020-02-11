ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренировки шесть раз в неделю. Раскрыт секрет молодости Дженнифер Лопес

11.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в США состоялся Супербоул — это финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в американском футболе. В перерыве перед многомиллионной аудиторией выступили 50-летняя Дженнифер Лопес вместе с 43-летней Шакирой. Яркое шоу с зажигательными танцами привело аудиторию матча в восторг и породило массу вопросов по поводу отличной физической формы исполнительниц. О том, как Дженнифер Лопес удается быть в хорошей физической форме в 50 лет, читайте в этом материале.


Фото: Reuters

Дженнифер Лопес занимается 6 раз в неделю и никогда не выполняет одни и те же упражнения два дня подряд. Вместо этого она постоянно пробует новые для себя виды физической нагрузки — от йоги до бокса. «Я на 100 процентов уверена, что без спорта я бы не была такой счастливой», — комментирует 50-летняя актриса.

В Лос-Анджелесе Лопес занимается с известным персональным тренером Трейси Андерсон, чьими клиентками также являются актриса Гвинет Пэлтроу и певица Мадонна. В Нью-Йорке же звезду тренирует инструктор Дэвид Кирш. Его программа включает в себя высокоинтенсивные круговые тренировки, кикбоксинг, упражнения на мышцы пресса, а также пол дэнс.


Фото: Reuters

Для поддержания молодости лица Дженнифер Лопес в первую очередь следит за количеством часов сна. «В идеале мне нужны девять-десять часов сна в сутки. Но это удается не всегда, поэтому я слежу за тем, чтобы проводить во сне хотя бы восемь часов», — поделилась певица и добавила, что время от времени практикует медитацию. Перед сном на очищенное лицо Лопес наносит увлажняющий крем, а также периодически использует гликолевую кислоту, которая придает ее коже «свежесть и дополнительное сияние».


Фото: Reuters

Лопес отметила, что в течение дня, а особенно перед тренировкой, пьет много воды, избегает кофеина и алкоголя, а также исключила из своего рациона рафинированные продукты. Свое утро она начинает с протеинового коктейля. Ее ланч обычно состоит из лосося с брокколи и цукини, обед — из риса, бобов, курицы или мяса. В ресторанах знаменитость также старается выбирать здоровую пищу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе в США состоялся Супербоул - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки
 
Новости дня
Новости разные
 
Предположительно двое граждан Беларуси погибли при пожаре в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика