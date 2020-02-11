В Минске женщина на Toyota сбила двух пешеходов

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила мужчину и женщину на переходе в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 10 февраля на улице Жиновича. Установлено, что водитель Toyota ехала со стороны улицы Гаруна и на пересечении с улицей Колесникова при повороте налево сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый.

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.