|
В Минске женщина на Toyota сбила двух пешеходов
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила мужчину и женщину на переходе в Минске. Об этом
Авария произошла вечером 10 февраля на улице Жиновича. Установлено, что водитель Toyota ехала со стороны улицы Гаруна и на пересечении с улицей Колесникова при повороте налево сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый.
В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 10 февраля на улице Жиновича.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)