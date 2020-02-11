«Карта гостя» единой безвизовой территории «Брест — Гродно» появится в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

«Карту гостя» единой безвизовой зоны «Брест — Гродно» планируют ввести в Беларуси к началу туристического сезона. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил директор УП «Мингорсправка» Борис Васильев.





— Новый формат карты будет отличаться от остальных тем, что в него войдут привлекательные для туристов объекты, расположенные лишь в этих регионах, — подчеркнул руководитель предприятия. — Вместе с местными властями мы стараемся расширить перечень таких объектов для приезжающих по безвизу гостей. Речь идет как о музеях, памятниках архитектуры и истории, культовых сооружениях, так и о точках сопутствующего сервиса. Чем больше их выбор, тем интереснее это для иностранцев. Информация об объектах, которые войдут в «Карту гостя» единой безвизовой зоны, будет размещена на соответствующем информационном ресурсе. Он сейчас дорабатывается. Напомню, по «Карте гостя» наши партнеры предоставляют посетителям скидки и бонусы.

Насчет срока действия карты нового формата ясности пока нет. По информации турфирм, работающих в этом направлении, многие иностранцы приезжают в Гродненскую и Брестскую области на несколько дней. Но руководитель Мингорсправки не исключает, что такая карта может действовать и на протяжении всего периода безвиза.