﻿ «Карта гостя» единой безвизовой территории «Брест — Гродно» появится в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Карта гостя» единой безвизовой территории «Брест — Гродно» появится в Беларуси

11.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

«Карту гостя» единой безвизовой зоны «Брест — Гродно» планируют ввести в Беларуси к началу туристического сезона. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил директор УП «Мингорсправка» Борис Васильев.

«Карта гостя» единой безвизовой территории «Брест — Гродно» появится в Беларуси

— Новый формат карты будет отличаться от остальных тем, что в него войдут привлекательные для туристов объекты, расположенные лишь в этих регионах, — подчеркнул руководитель предприятия. — Вместе с местными властями мы стараемся расширить перечень таких объектов для приезжающих по безвизу гостей. Речь идет как о музеях, памятниках архитектуры и истории, культовых сооружениях, так и о точках сопутствующего сервиса. Чем больше их выбор, тем интереснее это для иностранцев. Информация об объектах, которые войдут в «Карту гостя» единой безвизовой зоны, будет размещена на соответствующем информационном ресурсе. Он сейчас дорабатывается. Напомню, по «Карте гостя» наши партнеры предоставляют посетителям скидки и бонусы.

Насчет срока действия карты нового формата ясности пока нет. По информации турфирм, работающих в этом направлении, многие иностранцы приезжают в Гродненскую и Брестскую области на несколько дней. Но руководитель Мингорсправки не исключает, что такая карта может действовать и на протяжении всего периода безвиза.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  «Карту гостя» единой безвизовой зоны «Брест — Гродно» планируют ввести в Беларуси к началу туристического сезона. Об этом корреспонденту агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за 25 рублей сожитель до смерти избил женщину в Смолевичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика