Банк развития выделит 19,5 миллионов долларов на реконструкцию аэродрома Орша

Источник материала: Ежедневник



фото: tnews.ru

Правительство согласовало выдачу кредита на капремонт объекта.

На средства кредита предполагается отремонтировать взлетно-посадочную полосу, реконструировать рулежные дорожки, а также построить вспомогательные объекты.

Также Банк развития выдаст кредит на сумму до 1,6 млн долларов на строительство в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения.

Кредиты будут выдаваться под 3,29% годовых в долларах и под 5% годовых в евро. Документом определено, что 65% от суммы уплачиваемых процентов производится за счет средств республиканского бюджета и 35% - за счет средств государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает БЕЛТА .