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Банк развития выделит 19,5 миллионов долларов на реконструкцию аэродрома Орша
11.02.2020 11:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tnews.ru
Правительство согласовало выдачу кредита на капремонт объекта.
На средства кредита предполагается отремонтировать взлетно-посадочную полосу, реконструировать рулежные дорожки, а также построить вспомогательные объекты.
Также Банк развития выдаст кредит на сумму до 1,6 млн долларов на строительство в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения.
Кредиты будут выдаваться под 3,29% годовых в долларах и под 5% годовых в евро. Документом определено, что 65% от суммы уплачиваемых процентов производится за счет средств республиканского бюджета и 35% - за счет средств государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает
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Правительство согласовало выдачу кредита на капремонт объекта.
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