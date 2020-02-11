Андрей Скабелка останется тренером сборной Казахстана после непопадания на Олимпиаду

9 февраля сборная Казахстана в решающем матче третьего этапа квалификационного турнира Олимпиады 2022 года уступила команде Польши со счетом 2:3 и не сумела пробиться в финальный этап квалификации. До этого в рамках турнира казахстанские хоккеисты переиграли команды Нидерландов (7:1) и Украины (8:1).





Турнир был подготовлен оргкомитетом очень хорошо, очень большое количество людей было задействовано. К сожалению, такие дни бывают, это не первый и не последний раз, когда не идет шайба в ворота. Вчера был именно такой день, — сказал Каратаев ТАСС. — Андрей Владимирович Скабелка продолжит работу как минимум до чемпионата мира. Это очень хороший специалист, у него хороший тренерский штаб. Конечно, турнир провален, но мы двигаемся дальше. Впереди чемпионат мира, где необходимо показать максимальный результат, — добавил собеседник агентства.





В составе сборной Казахстана на домашнем квалификационном турнире выступали шесть натурализованных хоккеистов.





Тенденция натурализации есть, но если сборная будет играть хуже "Барыса", это не есть хорошо, у детишек должен быть стимул, куда стремиться. Когда у нас будет больше выбора, разовьются чемпионат Казахстана и наша молодежная лига, то уже можно будет думать об отдельных тренерах и игроках. К сожалению, сейчас ситуация такая, — сказал Каратаев.





Сборная Казахстана не выступит на четвертой подряд Олимпиаде. Наивысшим достижением казахстанской команды является восьмое место на соревнованиях 1998 года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.



