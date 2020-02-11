"Нас ожидают еще более сложные вещи" - Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе

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Белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз в ближайшем будущем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.





Александр Лукашенко заметил, что сегодня пресса - это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения.

"Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, - эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени, - предупредил Президент. - Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль".





Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает", - сказал глава государства.