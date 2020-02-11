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"Нас ожидают еще более сложные вещи" - Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе

11.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз в ближайшем будущем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас ожидают еще более сложные вещи" - Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе

Александр Лукашенко заметил, что сегодня пресса - это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения.

"Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, - эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени, - предупредил Президент. - Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль".

"Нас ожидают еще более сложные вещи" - Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает", - сказал глава государства.

 
 
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