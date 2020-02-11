Барановичи серьезно шагнули в своем развитии - Маркевич

Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичи серьезно шагнули вперед в своем развитии. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич после проведения прямой телефонной линии в Барановичском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.





"Хочу отметить, что в Барановичах на протяжении 2019 года проведена серьезная работа: и по вопросам экономики, и по благоустройству территории. Очень серьезно шагнули в плане наведения порядка - город стал просто неузнаваемым. То, что сделано, заслуживает внимания и уважения", - сказал Анатолий Маркевич.





Он отметил, что поручения главы государства, данные местным органам власти в 2019 году, выполняются. Необходимо было провести серьезную работу по благоустройству улично-дорожной сети. Город взял на себя обязательства. И они успешно выполнены. Также значительное внимание уделяется вопросам, связанным с улучшением жилищных условий горожан - в 2019 году введено в эксплуатацию 90,5 тыс. кв.м жилья, задание выполнено в полном объеме. Закономерно, что во время прямой линии было и несколько звонков с благодарностями от горожан.





Всего во время прямой линии Анатолий Маркевич ответил на полтора десятка вопросов, после чего начался личный прием граждан. "Работа с обращениями граждан имеет важное значение для органов власти. Люди обращаются с различными проблемами, связанными с капитальным ремонтом жилищного фонда, благоустройством улично-дорожной сети, касающимися трудоустройства, здравоохранения. Все вопросы актуальные, существенные, большинство из них решается на местном уровне. Обращения находятся на контроле для того, чтобы мы ни одну позицию не упустили", - подчеркнул помощник Президента.

Предварительно на личный прием к Анатолию Маркевичу записались более 20 человек.