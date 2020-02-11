ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Барановичи серьезно шагнули в своем развитии - Маркевич

11.02.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичи серьезно шагнули вперед в своем развитии. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич после проведения прямой телефонной линии в Барановичском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Барановичи серьезно шагнули в своем развитии - Маркевич

"Хочу отметить, что в Барановичах на протяжении 2019 года проведена серьезная работа: и по вопросам экономики, и по благоустройству территории. Очень серьезно шагнули в плане наведения порядка - город стал просто неузнаваемым. То, что сделано, заслуживает внимания и уважения", - сказал Анатолий Маркевич.

Барановичи серьезно шагнули в своем развитии - Маркевич

Он отметил, что поручения главы государства, данные местным органам власти в 2019 году, выполняются. Необходимо было провести серьезную работу по благоустройству улично-дорожной сети. Город взял на себя обязательства. И они успешно выполнены. Также значительное внимание уделяется вопросам, связанным с улучшением жилищных условий горожан - в 2019 году введено в эксплуатацию 90,5 тыс. кв.м жилья, задание выполнено в полном объеме. Закономерно, что во время прямой линии было и несколько звонков с благодарностями от горожан.

Барановичи серьезно шагнули в своем развитии - Маркевич

Всего во время прямой линии Анатолий Маркевич ответил на полтора десятка вопросов, после чего начался личный прием граждан. "Работа с обращениями граждан имеет важное значение для органов власти. Люди обращаются с различными проблемами, связанными с капитальным ремонтом жилищного фонда, благоустройством улично-дорожной сети, касающимися трудоустройства, здравоохранения. Все вопросы актуальные, существенные, большинство из них решается на местном уровне. Обращения находятся на контроле для того, чтобы мы ни одну позицию не упустили", - подчеркнул помощник Президента.

Предварительно на личный прием к Анатолию Маркевичу записались более 20 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Барановичи серьезно шагнули вперед в своем развитии. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госпропаганда в формате Euronews: власти хотят создать новостной телеканал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика