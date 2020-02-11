Серия круглых столов будет проведена 1AK-GROUP совместно с ОО «Экодом» и экспертами

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте пройдет серия встреч с общественностью и экспертами по обсуждению вопросов о планируемой деятельности аккумуляторного завода ООО «АйПауэр». Инициатором встреч выступило общественное объединение «Экодом».





Представителями общественного объединения «Экодом» были направлены письма в адрес Брестского городского исполнительного комитета и ООО «АйПауэр» с рекомендациями по повышению эффективности взаимодействия с общественностью. В числе мер по налаживанию диалога было предложено также организовать сбор вопросов и мнений, имеющих отношение к планируемой деятельности ООО «АйПауэр» и провести комплексные консультации с общественностью.

7 февраля на базе администрации СЭЗ «Брест» состоялся координационный круглый стол по организации дальнейшего диалога с общественностью. В организационном собрании приняли участие стороны, обеспечивавшие взаимодействие с общественностью на протяжении всего периода строительства аккумуляторного завода: представители государственно-общественной группы экологического контроля, администрации СЭЗ «Брест», Брестского городского, районного и областного исполнительных комитетов, ООО «АйПауэр», а также ОО «Экодом».

Участниками встречи был определен механизм сбора вопросов от общественности о планируемой хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр», обсуждена тематика круглых столов и, в соответствии с ней, профиль экспертов, а также способы вовлечения широкой общественности в дискуссию и информирование о результатах обсуждения.

Основываясь на предложениях ОО «Экодом», а также действуя на принципах открытости ООО «АйПауэр» разместило информацию о сборе вопросов от общественности.

В ближайшее время будут организованы две встречи:

Тема 1: «Формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений». На круглый стол приглашены представители Орхусского центра Республики Беларусь. Вопросы для проведения круглого стола сформированы на основании предыдущих обращений и комментариев в сети интернет.

Тема 2: «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека». На круглый стол приглашены профильные эксперты из Российской Федерации. Сбор вопросов осуществляется до 16.02.2020.

Для того, чтобы вопросы были заданы экспертам, их можно отправить:

- на открытую линию Группы компаний 1AK-GROUP, которая функционирует в форме чата на сайте 1ak-group.com , e-mail – info@1ak-group.com , а также на почтовый адрес предприятия ООО «АйПауэр» - 224020, Брестская область, г.Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608.

- на e-mail ОО «Экодом» - brestzavod@gmail.com