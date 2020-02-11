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Серия круглых столов будет проведена 1AK-GROUP совместно с ОО «Экодом» и экспертами
11.02.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте пройдет серия встреч с общественностью и экспертами по обсуждению вопросов о планируемой деятельности аккумуляторного завода ООО «АйПауэр». Инициатором встреч выступило общественное объединение «Экодом».
Представителями общественного объединения «Экодом» были направлены письма в адрес Брестского городского исполнительного комитета и ООО «АйПауэр» с рекомендациями по повышению эффективности взаимодействия с общественностью. В числе мер по налаживанию диалога было предложено также организовать сбор вопросов и мнений, имеющих отношение к планируемой деятельности ООО «АйПауэр» и провести комплексные консультации с общественностью.
7 февраля на базе администрации
Участниками встречи был определен механизм сбора вопросов от общественности о планируемой хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр», обсуждена тематика круглых столов и, в соответствии с ней, профиль экспертов, а также способы вовлечения широкой общественности в дискуссию и информирование о результатах обсуждения.
Основываясь на предложениях ОО «Экодом», а также действуя на принципах открытости ООО «АйПауэр»
В ближайшее время будут организованы две встречи:
Тема 1: «Формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений». На круглый стол приглашены представители Орхусского центра Республики Беларусь. Вопросы для проведения круглого стола сформированы на основании предыдущих обращений и комментариев в сети интернет.
Тема 2: «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека». На круглый стол приглашены профильные эксперты из Российской Федерации. Сбор вопросов осуществляется до 16.02.2020.
Для того, чтобы вопросы были заданы экспертам, их можно отправить:
- на открытую линию Группы компаний 1AK-GROUP, которая функционирует в форме
- на e-mail ОО «Экодом» - brestzavod@gmail.com
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В Бресте пройдет серия встреч с общественностью и экспертами по обсуждению вопросов о планируемой деятельности аккумуляторного завода ООО «АйПауэр»....
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