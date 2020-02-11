Польша выделяет белорусским перевозчикам 700 допразрешений

Источник материала: Виртуальный Брест

Польша выделяет белорусской стороне 700 дополнительных разрешений на международные перевозки грузов для собственных нужд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.





"В результате проведенной Минтрансом работы с польской стороной достигнута договоренность о передаче для белорусских перевозчиков 700 двусторонних и транзитных разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом с ограничением "исключительно для перевозок для собственных нужд", - сообщили в пресс-службе.

В Минтрансе обратили внимание, что использование данных разрешений допускается исключительно для международных перевозок грузов автотранспортом для собственных нужд, а именно при условии, что отправитель и перевозчик являются одним и тем же лицом при перевозке из Беларуси (подтверждается соответствующими записями в графах 1 и 16 CMR-накладной), и/или перевозчик и получатель являются одним и тем же лицом при перевозке в Беларусь (подтверждается соответствующими записями в графах 2 и 16 CMR-накладной).

При возврате в Транспортную инспекцию после использования указанных разрешений необходимо предоставить копию CMR-накладной, подтверждающей их целевое использование для выполнения международных автомобильных перевозок для собственных нужд.