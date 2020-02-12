Тест: угадайте известный фильм по его первым кадрам

Источник материала: Tut.by

Некоторые фильмы лет через 20−30 после их выхода стали практически классикой: если кто-то их не смотрел, то этот человек кажется нам странным. Взять ту же «Матрицу», например! А есть фильмы, которые вышли недавно, зато с таким хайпом, что тоже сложно представить, что вы о них не знаете. Задачка от AFISHA.TUT.BY: попробуйте узнать известный фильм всего-то по его первому кадру.