|
Тест: угадайте известный фильм по его первым кадрам
Источник материала: Tut.by
Некоторые фильмы лет через 20−30 после их выхода стали практически классикой: если кто-то их не смотрел, то этот человек кажется нам странным. Взять ту же «Матрицу», например! А есть фильмы, которые вышли недавно, зато с таким хайпом, что тоже сложно представить, что вы о них не знаете. Задачка от AFISHA.TUT.BY: попробуйте узнать известный фильм всего-то по его первому кадру.
Еще на AFISHA.TUT.BY:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предупреждаем сразу: иногда ну вообще ничего не понятно! Так что тест высокого уровня сложности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)