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Тест: угадайте известный фильм по его первым кадрам

12.02.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые фильмы лет через 20−30 после их выхода стали практически классикой: если кто-то их не смотрел, то этот человек кажется нам странным. Взять ту же «Матрицу», например! А есть фильмы, которые вышли недавно, зато с таким хайпом, что тоже сложно представить, что вы о них не знаете. Задачка от AFISHA.TUT.BY: попробуйте узнать известный фильм всего-то по его первому кадру.

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