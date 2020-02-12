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Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США

12.02.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприниматель Эндрю Янг планировал бороться за пост главы государства от Демократической партии.

Американский бизнесмен Эндрю Янг, намеревавшийся учувствовать в главной предвыборной гонке этого года, отказался от своих планов, сообщает CNN.  

Янг планировал бороться за пост главы государства от Демократической партии. О своем решении он объявил в Нью-Гэмпшире, где проходили праймериз.
 

"Сегодня я объявляю, что я прекращаю свою президентскую кампанию", - сказал бизнесмен, отметив, что стало ясно, что он не одержит победу в выборах.
 
Теперь в президентской гонке будут участвовать десять демократов, пишет korrespondent.net

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.
 
7 февраля бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США.

 
 
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Предприниматель Эндрю Янг планировал бороться за пост главы государства от Демократической партии.
 
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