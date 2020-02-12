Источник материала: Новости Волковыска

Щука – желанная добыча для рыболовов-любителей, а ее ловля – увлекательное занятие. Но есть периоды, когда этот вид находится под особой охраной.

С 1 марта в большинстве регионов Беларуси (за исключением Витебской области) вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля; в Витебской области запрет действует с 9 марта по 25 апреля.

Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды. Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны – она является своего рода регулятором рыбьего населения. Уничтожение щукой малоценной мелочи, больных и ослабленных рыб способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций.

Вылов этой рыбы во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность: административную в виде штрафа до 50 базовых величин либо уголовную, если причиненный вред составит 100 и более базовых величин. Сумма причиненного вреда в период запрета исчисляется из расчета – 9 базовых величин (243 рубля) за 1 особь щуки.

Волковысская межрайонная инспекция обращается к гражданам и предупреждает о том, что хранение рыболовных сетей, сетематериалов запрещено. За незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт орудий добычи рыбы (или других водных животных) предусмотрена административная ответственность по ст.15.36 КоАП Республики Беларусь. Штраф за данное правонарушение предусмотрен до 50 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения

На территории Республики Беларусь реализацию рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы (или других водных животных), изготовленных с использованием сетематериалов, могут осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включены в перечень, утверждаемый облисполкомами и Мингорисполкомом. При этом хранить подобный товар они должны строго в местах, определенных их локальными документами.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ-8 01512 25000 (25112).

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Белов А.А.