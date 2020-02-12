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Легковушка с ребенком в салоне попала в лобовое ДТП в Пинском районе
12.02.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинском районе сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Для деблокировки одного из водителей потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Об аварии на автодороге Ивацевичи - Пинск - Столин сотрудникам
Он рассказал, что вблизи деревни Ставок произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
Водитель одного из них оказался зажат в салоне. Его при помощи специального инструмента деблокировали работники МЧС.
Водителей обоих транспортных средств госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В "Ауди" ехал один мужчина, в "Фольксвагене" находились три человека, в том числе ребенок.
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В Пинском районе сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Для деблокировки одного из водителей потребовалась...
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