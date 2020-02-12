Легковушка с ребенком в салоне попала в лобовое ДТП в Пинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинском районе сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Для деблокировки одного из водителей потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





Об аварии на автодороге Ивацевичи - Пинск - Столин сотрудникам МЧС в 8.31 сообщил очевидец.





Он рассказал, что вблизи деревни Ставок произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.





Водитель одного из них оказался зажат в салоне. Его при помощи специального инструмента деблокировали работники МЧС.





Водителей обоих транспортных средств госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В "Ауди" ехал один мужчина, в "Фольксвагене" находились три человека, в том числе ребенок.