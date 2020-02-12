ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 50 предприятий предложили работу на ярмарке вакансий в Бресте

12.02.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на межотраслевой ярмарке вакансий около 50 нанимателей города предложили соискателям работу, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 50 предприятий предложили работу на ярмарке вакансий в Бресте

В областном центре впервые межотраслевую ярмарку вакансий провели в прошлом году. Тогда ее посетили около 400 человек, из них 250 получили предложения о трудоустройстве. "Межотраслевая ярмарка себя оправдала. На этой площадке могут встретиться наниматели и будущие работники, чтобы обсудить различные вопросы, прежде всего уровень зарплаты и условия труда, - отметил первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук. - В течение года проводим не менее шести ярмарок вакансий различного формата. Стремимся к тому, чтобы на каждой из них рабочие места находили более 100 человек".

Ярмарку вакансий организовали в круглом зале горисполкома, наниматели разместились на двух этажах. Это представители предприятий торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, почты, страховых организаций. Соискателям есть из чего выбрать. Люди разного возраста активно интересуются вариантами трудоустройства.

В целом на брестских предприятиях насчитывается около 2,4 тыс. вакансий. В качестве безработных зарегистрированы примерно 500 человек. "Наниматели нуждаются в этом мероприятии не меньше безработных. В городе большой выбор вакансий, особенно в промышленности, торговле. Раньше в этом вопросе лидировала строительная отрасль", - пояснила заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

На ярмарке вакансий соискателям рассказывают также о возможностях профессионального обучения, получения субсидий на открытие собственного дела. Людей консультируют по вопросам самозанятости, предпринимательства и ремесленной деятельности.

В Бресте в течение года проведут несколько дней предприятий и ярмарок вакансий, в том числе планируется организовать еще одну межотраслевую.

В экономике областного центра задействованы 171,4 тыс. человек - почти каждый второй житель города. За прошлый год число занятых увеличилось почти на 1 тыс.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте на межотраслевой ярмарке вакансий около 50 нанимателей города предложили соискателям работу, передает корреспондент БЕЛТА. В областном центре впервые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый электрический кроссовер Skoda будет называться Enyaq
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика