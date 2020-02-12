Около 50 предприятий предложили работу на ярмарке вакансий в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на межотраслевой ярмарке вакансий около 50 нанимателей города предложили соискателям работу, передает корреспондент БЕЛТА.





В областном центре впервые межотраслевую ярмарку вакансий провели в прошлом году. Тогда ее посетили около 400 человек, из них 250 получили предложения о трудоустройстве. "Межотраслевая ярмарка себя оправдала. На этой площадке могут встретиться наниматели и будущие работники, чтобы обсудить различные вопросы, прежде всего уровень зарплаты и условия труда, - отметил первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук . - В течение года проводим не менее шести ярмарок вакансий различного формата. Стремимся к тому, чтобы на каждой из них рабочие места находили более 100 человек".

Ярмарку вакансий организовали в круглом зале горисполкома, наниматели разместились на двух этажах. Это представители предприятий торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, почты, страховых организаций. Соискателям есть из чего выбрать. Люди разного возраста активно интересуются вариантами трудоустройства.

В целом на брестских предприятиях насчитывается около 2,4 тыс. вакансий. В качестве безработных зарегистрированы примерно 500 человек. "Наниматели нуждаются в этом мероприятии не меньше безработных. В городе большой выбор вакансий, особенно в промышленности, торговле. Раньше в этом вопросе лидировала строительная отрасль", - пояснила заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

На ярмарке вакансий соискателям рассказывают также о возможностях профессионального обучения, получения субсидий на открытие собственного дела. Людей консультируют по вопросам самозанятости, предпринимательства и ремесленной деятельности.

В Бресте в течение года проведут несколько дней предприятий и ярмарок вакансий, в том числе планируется организовать еще одну межотраслевую.

В экономике областного центра задействованы 171,4 тыс. человек - почти каждый второй житель города. За прошлый год число занятых увеличилось почти на 1 тыс.