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Белорусы определились с составом на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Источник материала: Tut.by
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с четверкой, которая в четверг выступит в смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
За нашу команду выступят Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.
Главные фавориты выставили следующие четверки:
Норвегия: Ройзеланд, Экхофф, Т. Бё, Й. Бё.
Франция: Симон, Бреза, Фуркад, Фийон-Майе.
Италия: Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш.
Швеция: Перссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон.
Россия: Старых, Юрлова, Елисеев, Логинов.
Германия: Пройсс, Херрманн, Пайффер, Долль.
Австрия: Хаузер, Инннерхофер, Ляйтнер, Ландертингер.
Швейцария: С. Гаспарин, Хекки, Вегер, Вистнер.
Чехия: Пушкарчикова, Давидова, Моравец, Крчмар.
Украина: Меркушина, Джима, Прима, Пидручный.
Гонка начнется в 16.45.
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с четверкой, которая в четверг выступит в смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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