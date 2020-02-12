ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы определились с составом на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

12.02.2020 19:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с четверкой, которая в четверг выступит в смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.


Фото: Дарья Бурякина

За нашу команду выступят Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.

Главные фавориты выставили следующие четверки:

Норвегия: Ройзеланд, Экхофф, Т. Бё, Й. Бё.

Франция: Симон, Бреза, Фуркад, Фийон-Майе.

Италия: Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш.

Швеция: Перссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон.

Россия: Старых, Юрлова, Елисеев, Логинов.

Германия: Пройсс, Херрманн, Пайффер, Долль.

Австрия: Хаузер, Инннерхофер, Ляйтнер, Ландертингер.

Швейцария: С. Гаспарин, Хекки, Вегер, Вистнер.

Чехия: Пушкарчикова, Давидова, Моравец, Крчмар.

Украина: Меркушина, Джима, Прима, Пидручный.

Гонка начнется в 16.45.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с четверкой, которая в четверг выступит в смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Бага - о работе в Литве: «Приходится объясняться на английском»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика