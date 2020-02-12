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«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автомобильная премьера. Завод «БелДжи» презентовал новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению разработчиков, больше всего он подойдет молодым людям. Эту идею поддерживают дизайном и, конечно, начинкой.
В 2019 году на заводе выпустили более 20 тысяч автомобилей. Больше всего их покупают в России. А вот какие дороги покорятся новому кроссоверу, расскажет корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко:
Владимир Подымако:
Яна Шипко:
Владимир Подымако:
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Новости Беларуси. Автомобильная премьера. Завод «БелДжи» презентовал новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению разработчиков,...
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