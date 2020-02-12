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«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

12.02.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автомобильная премьера. Завод «БелДжи» презентовал новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению разработчиков, больше всего он подойдет молодым людям. Эту идею поддерживают дизайном и, конечно, начинкой.

«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

В 2019 году на заводе выпустили более 20 тысяч автомобилей. Больше всего их покупают в России. А вот какие дороги покорятся новому кроссоверу, расскажет корреспондент Яна Шипко.  

«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

Яна Шипко:
Новую модель назвали Coolray, в самом названии заложено, что она крутая. А больше о ее характеристиках узнаем у руководителя отдела маркетинга «БелДжи» Владимира Подымако.

«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

Владимир Подымако:
Объем двигателя 1,5 литра, двигатель турбированный, трехцилиндровый. Мощность 177 лошадей. Очень динамичный, разгон до 100 км/ч составляет 6,9 сек.   

«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

Яна Шипко:
У «БелДжи» были модели седан, бизнес-класса, а это такая молодежная.

«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

Владимир Подымако:
Молодежный кроссовер для города, очень удобный. Тут есть панорамная крыша, чтобы взглянуть на горящие огни города. Есть автопарковка, что упрощает круговой обзор. Очень комфортный и спортивный салон, модный, молодежь такое любит.   

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Яна Шипко, Владимир Подымако
 
 
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Новости Беларуси. Автомобильная премьера. Завод «БелДжи» презентовал новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению разработчиков,...
 
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