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Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр
Источник материала: Партизан
Беларусь и Украина могут провести совместную Олимпиаду. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Это — важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурном обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом ", — рассказал глава правительства Украины.
Премьер-министр поручил изучить опыт Беларуси в проведении Европейских игр-2019, и опыт европейских стран — в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр,
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Беларусь и Украина могут провести совместную Олимпиаду. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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