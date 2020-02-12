Беларусским безвизом воспользовалось более 350 тысяч иностранцев

reform.by Единую безвизовую зону «Брест-Гродно» после начала ее работы уже посетила 31 тысяча человек из 42 стран мира, пишет





Экспорт туруслуг в прошлом году увеличился на 14,9% и составил более 250 млн долларов. По данным ГПК нашу страну в общей сложности посетило более 4,9 млн иностранцев.