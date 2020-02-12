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В Малорите грузовой автомобиль сбил велосипедиста

12.02.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 14:35. По предварительной информации: житель города Слоним Гродненской области,

В Малорите грузовой автомобиль сбил велосипедиста

1968 года рождения, управлял грузовым автомобилем «GAZ» и двигался по улице Заводской. При повороте налево, на улицу Советскую, водитель не уступил дорогу и совершил наезд на велосипедиста, 1973 года рождения. Местный житель двигался по велосипедной дорожке, непосредственно примыкающей к проезжей части улицы Советской. В результате ДТП малоритчанин с травмами госпитализирован.

В Малорите грузовой автомобиль сбил велосипедиста

Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и сконцентрированными вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Соблюдайте Правила дорожного движения.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 14:35. По предварительной информации: житель города Слоним Гродненской области, 1968 года рождения, управлял грузовым...
 
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