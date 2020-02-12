В Малорите грузовой автомобиль сбил велосипедиста

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 14:35. По предварительной информации: житель города Слоним Гродненской области,





1968 года рождения, управлял грузовым автомобилем «GAZ» и двигался по улице Заводской. При повороте налево, на улицу Советскую, водитель не уступил дорогу и совершил наезд на велосипедиста, 1973 года рождения. Местный житель двигался по велосипедной дорожке, непосредственно примыкающей к проезжей части улицы Советской. В результате ДТП малоритчанин с травмами госпитализирован.





Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и сконцентрированными вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Соблюдайте Правила дорожного движения.