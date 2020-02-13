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В Минске открывается посольство Швейцарии

13.02.2020 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 февраля в Минске ожидают с визитом главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Для швейцарского дипломата это первый визит в Беларусь. Он приедет в Минск для участия в открытии посольства Швейцарии. 

С 2010 года дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси было представительским офисом.

Для того, чтобы углубить сотрудничество с Беларусью и более эффективно представлять свои интересы в нашей стране, в 2019 году было принято решение о преобразовании существующего представительства в Минске в посольство. Его откроют на площади Свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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13 февраля в Минске ожидают с визитом главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.
 
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