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В Минске открывается посольство Швейцарии
Источник материала: Партизан
13 февраля в Минске ожидают с визитом главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.
Для швейцарского дипломата это первый визит в Беларусь. Он приедет в Минск для участия в открытии посольства Швейцарии.
С 2010 года дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси было представительским офисом.
Для того, чтобы углубить сотрудничество с Беларусью и более эффективно представлять свои интересы в нашей стране, в 2019 году было принято решение о преобразовании существующего представительства в Минске в посольство. Его откроют на площади Свободы.
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13 февраля в Минске ожидают с визитом главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.
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