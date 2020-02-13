В Минске открывается посольство Швейцарии

Для швейцарского дипломата это первый визит в Беларусь. Он приедет в Минск для участия в открытии посольства Швейцарии.





С 2010 года дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси было представительским офисом.





Для того, чтобы углубить сотрудничество с Беларусью и более эффективно представлять свои интересы в нашей стране, в 2019 году было принято решение о преобразовании существующего представительства в Минске в посольство. Его откроют на площади Свободы.