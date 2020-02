Феномен мирового балета Сергей Полунин впервые выступит в Минске

Источник материала: Tut.by

Самый молодой премьер в истории британского королевского балета и самый обсуждаемый из современных танцоров этого жанра Сергей Полунин впервые приедет в Минск . Танцор привезет в Беларусь драматический балет под названием «Распутин», показ которого состоится 29 мая во Дворце Республике.



Фото предоставлено организаторами

Сергей Полунин — уроженец украинского Херсона, приковавший к себе внимание всего танцевального мира. Мировые СМИ наперебой называют его самым выдающимся из современных танцоров балета, сравнивая с Барышниковым и Нуриевым. «С его грацией, скоростью, силой и, самое главное, невероятным умением вживаться в роль Полунин обладает абсолютным балетным арсеналом», — пишет газета The Telegraph.

В возрасте 13 лет Полунин получил стипендию на обучение в королевской балетной школе Великобритании, заметившей его способности. «Такой талант, как Сергей, появляется раз в несколько десятилетий», — говорили о нем преподаватели. Благодаря сочетанию уникальных физических данных, трудоспособности и харизмы Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером британского Королевского балета за всю его историю.



Фото предоставлено организаторами

Однако не зря за своевольный характер Полунина называют «Джеймсом Дином балетного мира». В 22 года он отказался от престижнейшей позиции премьера и уехал из Англии, чтобы заново открыть для себя любовь к танцу. Заинтересовавшись этой необычной историей, американский режиссер Стивен Кантор заручился поддержкой BBC и снял о Полунине документальный фильм, вышедший в прокат под названием «Танцовщик».

Поворотным моментом в дальнейшей карьере Сергея становится его совместная работа с режиссером Дэвидом Лашапелем: ролик, в котором Полунин танцует под песню Take Me To Church. Видео вызвало фурор, набрав более 27 миллионов просмотров и завоевав массу престижных наград. Оно показало широкой публике, что балет — это не всегда накрахмаленные парики, что этот вид искусства может быть современным и сексуальным.

Сейчас Полунин продолжает создавать балет по своим правилам. В интервью он часто заостряет внимание на проблемах балетного мира, таких как консерватизм, низкие зарплаты, строгие артистические ограничения. Для того, чтобы привнести позитивные изменения, он основал свою собственную школу, фонд и продюсерский центр, где обучает молодые таланты и создает собственные постановки с приглашенными артистами.

Драматический балет «Распутин» — одна из них. Для работы над проектом Полунин пригласил специалистов со всего мира. От главных танцевальных ролей до дизайна костюмов и освещения — над каждым аспектом постановки работают мастера из Японии, Америки, Дании, Германии и многих других стран.

Хореограф Юка Ойши создавала «Распутина» специально для сезона выступлений Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре Palladium. Ее Распутин — это и аутсайдер, и монстр, но одновременно целитель и человек, наделенный сверхспособностями.

— Это история о человеке с невероятной харизмой, силой и властью, — говорит она. — Одни считали Распутина святым и мистиком, многие — дьяволом. Но для меня люди никогда не делятся только лишь на хороших и плохих: когда я смотрела черно-белые архивные фотографии, я пыталась представить, какими эти герои были на самом деле, в жизни, в цвете.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play