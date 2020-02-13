ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гречневый хлеб: малоритская традиция стала нематериальной ценностью

13.02.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиции изготовления гречневого хлеба на территории Малоритского района придан статус нематериального культурного наследия. Такое решение было принято на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия, которая прошла в Министерстве культуры.

Гречневый хлеб: малоритская традиция стала нематериальной ценностью

– Первые упоминания о нашей уникальной традиции встречаются в исторических документах конца XIX века, – рассказала Zarya.by директор Малоритского районного методического центра культурно-просветительной работы Лидия Кивачук. – Сегодня в Беларуси гречневый хлеб пекут только у нас в районе, причем повсеместно: в Гвознице, Бродятине, Грушке, Доропеевичах, Сушитнице, Хотиславе, Збураже и многих других деревнях.

Процесс приготовления гречневого хлеба довольно трудоемкий и состоит из четырех основных стадий: изготовления опары, выдержки, замешивания теста и, собственно, выпекания.

– Раньше наши предки засеивали поля, с которых потом собирали неочищенную гречку и перемалывали ее на каменных жерновах, – отмечает Лидия Николаевна. – Сейчас, конечно, мастерицы, выпекающие хлеб, в основном, покупают готовую муку. У нас ее, например, делают в Гвознице.

В состав хлеба, помимо самой гречневой муки, входят также дрожжи, сахар и соль. Некоторые хозяйки добавляют еще и пшеничную муку. Опара обычно «созревает» 7-8 часов. Готовят хлеб желательно в печи в среднем в течение часа. В настоящее время выпекают такой хлебушек не каждый день, а по особым поводам – чаще всего на свадьбы.

– У гречневого хлеба много разных названий, – говорит Лидия Кивачук. – Но наиболее распространенные – это «гречаники», «хлеб с дырками», «бабка» и «греченый хлеб».

Самыми известными носителями традиции выпекания гречневого хлеба в районе считаются Надежда Курганюк, Лидия Ваврушевич, Евдокия Прокопук, Валентина Борисюк, Ольга Шигалева, Катерина Калинкевич, Александра Олесик и Валентина Готовчиц.

– Валентина Готовчиц работает в Доропеевичском Доме фольклора, – уточняет Лидия Николаевна. – Сейчас там идет ремонт, по окончании которого мы планируем выпекать на его базе гречневый хлеб, чтобы сохранить эту традицию. Также там будут регулярно проходить мастер-классы, чтобы мастерицы могли передавать свои навыки подрастающему поколению. Не сомневаемся, что такой обряд будет интересен и туристам!

По итогам заседания в Минкультуры, в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси также включены «Белорусские художественные практики соломоплетения», «Традиции инситного (наивного) искусства Витебщины» и «Технологии и традиции выпекания домашнего хлеба» в деревне Жоравка и деревне Кузьмичы Любанского района Минской области.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Традиции изготовления гречневого хлеба на территории Малоритского района придан статус нематериального культурного наследия. Такое решение было принято на...
 
Новости дня
Новости разные
 
А1 представил инновационное решение для проведения платежей «Smart-касса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика