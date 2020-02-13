Гречневый хлеб: малоритская традиция стала нематериальной ценностью

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиции изготовления гречневого хлеба на территории Малоритского района придан статус нематериального культурного наследия. Такое решение было принято на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия, которая прошла в Министерстве культуры.





– Первые упоминания о нашей уникальной традиции встречаются в исторических документах конца XIX века, – рассказала Zarya.by директор Малоритского районного методического центра культурно-просветительной работы Лидия Кивачук. – Сегодня в Беларуси гречневый хлеб пекут только у нас в районе, причем повсеместно: в Гвознице, Бродятине, Грушке, Доропеевичах, Сушитнице, Хотиславе, Збураже и многих других деревнях.

Процесс приготовления гречневого хлеба довольно трудоемкий и состоит из четырех основных стадий: изготовления опары, выдержки, замешивания теста и, собственно, выпекания.

– Раньше наши предки засеивали поля, с которых потом собирали неочищенную гречку и перемалывали ее на каменных жерновах, – отмечает Лидия Николаевна. – Сейчас, конечно, мастерицы, выпекающие хлеб, в основном, покупают готовую муку. У нас ее, например, делают в Гвознице.

В состав хлеба, помимо самой гречневой муки, входят также дрожжи, сахар и соль. Некоторые хозяйки добавляют еще и пшеничную муку. Опара обычно «созревает» 7-8 часов. Готовят хлеб желательно в печи в среднем в течение часа. В настоящее время выпекают такой хлебушек не каждый день, а по особым поводам – чаще всего на свадьбы.

– У гречневого хлеба много разных названий, – говорит Лидия Кивачук. – Но наиболее распространенные – это «гречаники», «хлеб с дырками», «бабка» и «греченый хлеб».

Самыми известными носителями традиции выпекания гречневого хлеба в районе считаются Надежда Курганюк, Лидия Ваврушевич, Евдокия Прокопук, Валентина Борисюк, Ольга Шигалева, Катерина Калинкевич, Александра Олесик и Валентина Готовчиц.

– Валентина Готовчиц работает в Доропеевичском Доме фольклора, – уточняет Лидия Николаевна. – Сейчас там идет ремонт, по окончании которого мы планируем выпекать на его базе гречневый хлеб, чтобы сохранить эту традицию. Также там будут регулярно проходить мастер-классы, чтобы мастерицы могли передавать свои навыки подрастающему поколению. Не сомневаемся, что такой обряд будет интересен и туристам!

По итогам заседания в Минкультуры, в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси также включены «Белорусские художественные практики соломоплетения», «Традиции инситного (наивного) искусства Витебщины» и «Технологии и традиции выпекания домашнего хлеба» в деревне Жоравка и деревне Кузьмичы Любанского района Минской области.