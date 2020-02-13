Брестчан приглашает на приём Министр спорта и туризма Республики Беларусь

Источник материала: Виртуальный Брест

19 февраля 2020 года в Брестском горисполкоме (г. Брест, ул. Энгельса, 3, кабинет 101) с 10.00 до 12.00 часов личный прием граждан проведет Министр спорта и туризма Республики Беларусь Ковальчук Сергей Михайлович.





Предварительная запись на личный прием будет осуществляться 17 февраля 2020 года с 9.00 до 13.00 и 14 до 17 часов по телефонам 21 02 39, 21 03 83.