Лавстори дня. Они встретились еще детьми, а сейчас это одна из самых красивых пар футбола

Источник материала: Tut.by

Капитан сборной Англии Харри Кейн встретил любовь всей жизни еще в детстве. Кейт Гудленд и нападающий «Тоттенхэма» учились в параллельных классах лондонской школы, и Кейт тоже занималась футболом. Прошли годы, и в 2019-м Кейн емко подписал их свадебный снимок: «Наконец женился на своей лучшей подруге. Я люблю тебя!».



Источник: instagram.com/katekanex/

Харри и Кейт познакомились еще детьми. Они вместе занимались футболом в академии Chingford Foundation School в Лондоне.

В 2005 году туда с визитом приехал бывший воспитанник академии и уже суперзвезда английского футбола Дэвид Бекхэм. 11-летние Кейт и Гудленд не упустили возможности сфотографироваться с Бэксом.



Харри и Кейт с Дэвидом Бекхэмом. Источник: instagram.com/harrykane/

Спустя много лет на это фото особенно забавно смотреть. Ведь через 13 лет Кейн сам стал капитаном сборной Англии, а девушка на фото — матерью его детей.

— Кейт была первой девушкой, которую я поцеловал. Это случилось в 14 лет на вечернике. Но по-настоящему серьезные отношения мы начали строить уже после окончания школы.



Источник: instagram.com/katekanex/



Источник: instagram.com/katekanex/

У футболиста и его супруги двое детей. Старшая дочь Айви родилась в 2017 году, младшая Вивьен — в 2018-м.

— Самый храбрый поступок в моей жизни? Стать отцом в столь молодом возрасте, — признался в одном из интервью англичанин, которому сейчас 26. — Мы с Кейт всегда хотели быть молодыми родителями. Вместе с детьми ты узнаешь много нового и о себе.



Источник: instagram.com/harrykane/



Источник: instagram.com/harrykane/



Источник: instagram.com/katekanex/

Сейчас Кейт сосредоточена на воспитании дочерей. Но основная профессиональная сфера ее интересов — это живопись.

Девушка окончила колледж искусств на северо-востоке Лондона, после чего поступила в Лондонский университет искусств.



Источник: instagram.com/harrykane/

На вопрос, какое любимое место Кейна в Британии, он как-то ответил:

— Это мой дом. Он дарит мне ощущение покоя. И, если бы мне сказали, что мне осталось полчаса на этой земле, я бы точно провел их со своей семьей.