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Лавстори дня. Они встретились еще детьми, а сейчас это одна из самых красивых пар футбола
Источник материала: Tut.by
Капитан сборной Англии Харри Кейн встретил любовь всей жизни еще в детстве. Кейт Гудленд и нападающий «Тоттенхэма» учились в параллельных классах лондонской школы, и Кейт тоже занималась футболом. Прошли годы, и в 2019-м Кейн емко подписал их свадебный снимок: «Наконец женился на своей лучшей подруге. Я люблю тебя!».
Харри и Кейт познакомились еще детьми. Они вместе занимались футболом в академии Chingford Foundation School в Лондоне.
В 2005 году туда с визитом приехал бывший воспитанник академии и уже суперзвезда английского футбола Дэвид Бекхэм. 11-летние Кейт и Гудленд не упустили возможности сфотографироваться с Бэксом.
Спустя много лет на это фото особенно забавно смотреть. Ведь через 13 лет Кейн сам стал капитаном сборной Англии, а девушка на фото — матерью его детей.
— Кейт была первой девушкой, которую я поцеловал. Это случилось в 14 лет на вечернике. Но по-настоящему серьезные отношения мы начали строить уже после окончания школы.
У футболиста и его супруги двое детей. Старшая дочь Айви родилась в 2017 году, младшая Вивьен — в 2018-м.
— Самый храбрый поступок в моей жизни? Стать отцом в столь молодом возрасте, —
Сейчас Кейт сосредоточена на воспитании дочерей. Но основная профессиональная сфера ее интересов — это живопись.
Девушка окончила колледж искусств на северо-востоке Лондона, после чего поступила в Лондонский университет искусств.
На вопрос, какое любимое место Кейна в Британии, он как-то ответил:
— Это мой дом. Он дарит мне ощущение покоя. И, если бы мне сказали, что мне осталось полчаса на этой земле, я бы точно провел их со своей семьей.
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Капитан сборной Англии Харри Кейн встретил любовь всей жизни еще в детстве. Кейт Гудленд и нападающий «Тоттенхэма» учились в параллельных классах лондонской...
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