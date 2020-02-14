Сенат США ограничил военные полномочия Трампа

Резолюция Сената ограничивает полномочия Трампа в использовании армии США против Ирана. У Трампа уже заявили, что наложат на резолюцию вето.

Сенат США принял резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в использовании армии страны против Ирана. Об этом сообщает Reuters в четверг, 13 февраля.





Резолюцию поддержал 51 сенатор. При этом 44 представителя верхней палаты Конгресса выступили против.





Отметим, что теперь объявление войны Ирану невозможно без одобрения Конгресса.









За Трампом остается право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходит угроза атаки на объекты или военных США. Также Трампу не запрещают использовать силу против террористов "Аль-Каиды" и их сторонников. Однако, главе Белого дома придется объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер.





korrespondent.net Трамп планирует наложить вето на данный законопроект, заявили в Белом Доме в ответ на принятие резолюции, пишет





Напомним, что ранее в Пентагоне заявили, что США не будут расширять ядерный арсенал. Соединенные Штаты не хотят участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем, говорят в ведомстве.



