20 способов порадовать свою вторую половинку без затрат

Источник материала: Tut.by

С кем не бывает: помнили-помнили знаковую дату, а потом — бац! — и она вылетела из головы. Если такое случилось с вами прямо перед Днем святого Валентина, спасаем вашу ситуацию. LADY.TUT.BY предлагаем 25 вполне себе унисекс-способов порадовать свою вторую половинку. И главное — для этого вам почти не понадобится много денег.



Фото: Samantha Hurley, burst.shopify.com

1. Подарите билеты в кино на последний ряд

Ну романтика же! Как ни крути. Если последний ряд уже раскуплен, обратите внимание на VIP-варианты вроде пуфиков или love-seats. И даже не обязательно покупать попкорн в кинотеатре, достаточно желейных сердечек из супермаркета за 2−3 рубля.

Советовать фильм не будем, ведь никто не знает ваши вкусы лучше, чем вы сами. Выбирайте !

2. Посмотрите сериал, который он (она) давно хотел (-а)

Наверняка даже при самых схожих интересах у каждого из вас есть парочка сериалов, которые не хочет смотреть второй. Кажется, мы нашли отличный повод уступить и заценить очередное шоу вместе!

Завернитесь в плед, захватите в кровать вкусности и предайтесь ничегонеделанью. Тем более что впереди два выходных.

3. Сходите на фудкорт

Нет, это не зашквар. Даже если вы по возрасту и мироощущению уже далеки от подростков, которые постоянно тусуются на фудкортах, не игнорируйте этот вариант. Во-первых, такого свидания у вас точно давно не было (или вообще не было). Во-вторых, вы сможете съесть то, что хочет каждый на самом деле, а не выбирать из скудных десяти позиций в меню.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главное — рассчитайте свои силы, а то литр фо-бо съест не каждый.

4. Устройте вечер исследований

Для этого не нужно вообще ничего, кроме лишнего кусочка ткани. Поэкспериментируйте: изучите тело друг друга с завязанными глазами, ориентируясь только на тактильные ощущения. Уверены, вы найдете немало новых для вас родинок и, может быть, даже эрогенных зон.

В конце концов, это просто приятно! Если зажжете свечи, будет еще и романтично.

5. Испеките пирог

Даже если вы никогда в жизни не притрагивались к плите, есть рецепты, которые просто невозможно не повторить. Возьмите ту же шарлотку или пирожное на базе печенья, без выпечки: шанс на провал минимальный. Это и мило (ведь вы старались), и вкусно, и подчеркивает, что вы даже на такие подвиги готовы во имя любви.

6. Прогуляйтесь с кофе

Как давно вы брали кофе навынос и гуляли, наслаждаясь городом? Скорее вы покупали напиток так, потому что не было времени на перекус и вы неслись по своим делам. Сегодня надо исправляться.

Берите свою вторую половинку, романтичное настроение, кофе в любимом кафе — и вперед! Прогулочным шагом, конечно, а не галопом. Успеете обсудить больше, чем за всю прошлую неделю. А если есть многоразовый стакан, не забудьте и его: праздник праздником, но экология тоже важна .



Фото: pixabay.com

7. Съездите в путешествие

Это не шутка. Но мы, конечно же, не об Испании или Кипре, а о близлежащих к вашему городу пунктах остановки электрички. Вложиться в билеты на двоих можно и в два рубля!

В конце концов, вы когда-нибудь видели Минское море Минске меньше чем за 5 рублей. У кого скучные каникулы — налетайте">не в летнее время? Поверьте, это стоит того. Плюс есть шанс, что, кроме вас, там никого не будет, а это, между прочим, тоже своеобразная романтика. Подсказка: если с ближайших к электричке пляжей смотреть в сторону воды, можно увидеть очень красивый закат.

8. Отправьтесь в музей

Иначе до конца жизни будете искать повод! Если думаете, что музей — это скучно, то у вас нет фантазии. Попробуйте придумать «закадровую» историю для какой-нибудь картины, а потом сравните результаты. Вдруг вы гораздо более разные или одинаковые, чем вы привыкли думать?

К тому же музеи бывают разные: вот, например, музей человека с мастер-классами или оранжерея ботанического сада для созерцателей.



Фото: pixabay.com

9. Придумайте 20 (50, 100) причин за что вы любите свою половинку

Вот вам разве не было бы приятно прочитать такой внушительный список о себе? Только не пишите банальное вроде «за твою улыбку». Напирайте на милые бытовые штучки: «нравится, с каким задумчивым видом ты пьешь кофе», «обожаю твой энтузиазм в настольных играх», «твое ризотто просто великолепно (лучше маминого)» — как видите, вариантов масса.

10. Превратитесь в массажиста

Отправлять вторую половинку в SPA, конечно, круто, но за деньги сеанс можно купить и самостоятельно. А вот получить персональный домашний массаж от любимого человека — это прямо уровень.

Запаситесь маслом для массажа с приятным запахом (или обычным нежирным кремом) и приступайте. Кому вообще может такое не понравиться?

11. Подарите эмоции

Идея для подарка не лезет в голову? Ну и окей, ведь главное — это внимание. Можно «взять» эмоциями: берите большой красивый пакет, наполняйте его сладостями и конфетами, но перед этим на дно положите послание (лучше тоже на красивой бумаге).

Настроение гарантировано: во-первых, интересно найти письмо среди кучи вкусностей, во-вторых, содержание должно зафиналить впечатление. Правда, здесь уже все зависит от вас.



Фото: Sarah Pflug, burst.shopify.com

12. Устройте домашний квест

Похожий вариант, но более замороченный. Какая разница, что за подарок будет в конце, если ты уже полчаса ищешь его, с азартом собирая задания? Конечно же, в них тоже должны быть какие-нибудь комплименты прописаны. Иначе зачем это все?

Лучше всего делать квесты на 5−8 заданий, чтобы не было очень скучно, но и без перебора. Согласитесь, не так уж много займет времени все продумать!

13. Освойте коньки

Пусть зима и не порадовала снегом и морозами, катки все равно стоят в полной боевой готовности. И, кажется, середина февраля — самое время их посетить, если вы там еще не были.

Умение кататься не проблема — надо, чтобы умел хотя бы один из вас. Потом запомните человека, который вас научил такому важному навыку, на всю жизнь. Хотя кого-то, может, это и отпугнет…



Фото: pixabay.com

14. Пройдитесь по культурным хабам

В Минске сейчас полно не самого типичного культурного досуга. Работают всякие культурные места вроде Ok16 , « Корпуса », Lo-Fi Social Club , Modul art platform , недавно открылось новое музыкальное пространство Accidental point возле «Молодежной», еще пластинки ставят по вечерам в Karma Room и в Post Bar .

Прочешите все эти места за вечер, если хватит энергии, конечно. Но в пятницу вечером (и даже ночью) хоть где-то вам должно понравиться!

15. Займитесь просвещением

Вдруг вы из тех людей, кто не любит тратить время зря? Если ваша половинка разделяет эти ценности, выберите две крутые лекции TED, посмотрите их отдельно друг от друга и перескажите друг другу суть.

Так лучше запомните информацию, поделитесь ею с любимым человеком и весело проведете время. Серьезно! Может, даже конструктивно поспорите и узнаете себя с новой стороны — круто же.



Фото: Jan Vašek, jeshoots.com

16. Сходите к его (ее) родителям

«Что-о-о-о?» — подумали вы. Но не спешите отметать этот вариант, особенно если ваш любимый человек давно затягивает вас к ним, а вы все отнекиваетесь. Представьте, как это будет приятно всем: и родителям тоже. Не забудьте вести себя прилично и захватить тортик.

Конечно, насиловать себя не стоит, если вы в очень плохих отношениях с родителями своей половинки. Но, может быть, есть повод их наладить?

17. Запишите аудиопоздравление

Это несложно! Самую простую программу для редактирования звука можно скачать и освоить буквально за полчаса-час. Вам останется только придумать и записать разные приятности, разбавить их несколькими романтичными треками и включить это в нужный момент.

Почти что поздравление на радио, только более современный вариант. И, что круто, можно переслушивать.

18. Загляните в книжный

Опять же: лучший подарок — эмоции. Идем в книжный, но не за новым бестселлером, а за эмоциями. Попробуйте составить из названий книг комплимент друг для друга. Или выбрать книгу, название которой лучше всего отражает характер вашего партнера. Не самый обычный в 2020-м способ выразить чувства.

19. Устройте домашнюю дегустацию

Здесь придется потратиться, но в случае если вы планируете основательное мероприятие. Наша идея в том, что нужно выбрать ваш самый любимый (совместно) продукт и протестировать все его разновидности. Затем выбрать лучший и покупать только его в дальнейшем.

Например, так можно заценить все начинки слоек в магазине у дома или вкусы глазированных сырков. Звучит как бред, но это прекрасный вклад в развитие ваших отношений: будете больше знать о вкусах друг друга!



Фото: unsplash.com

20. Организуйте вечер воспоминаний

Подходит для тех, кто вместе давно. Пригласите свою вторую половинку в гости, напоите ее теплым какао и предложите пересмотреть все совместные фото, видео, вспомнить первую встречу и поделиться воспоминаниями друг о друге.

Если вы уже живете вместе, все еще проще: даже приглашений никаких не нужно!