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Минфин Беларуси разместит гособлигации в нацвалюте
14.02.2020 10:07 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Нам надо понять, в каком состоянии рублевый рынок», - слова Андрея Белковца приводит
Он отметил, что в адрес Минфина звучит критика по поводу того, что валютный долг в целом в госдолге составляет 97%: «Такая ситуация неприемлема. Будем предпринимать ряд шагов, начиная с этого года, чтобы постепенно увеличивать долю долга в белорусских рублях».
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По словам замминистра Андрея Белковца, аукцион планируется провести в апреле.
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