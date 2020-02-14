Минфин Беларуси разместит гособлигации в нацвалюте

«Нам надо понять, в каком состоянии рублевый рынок», - слова Андрея Белковца приводит БЕЛТА .

Он отметил, что в адрес Минфина звучит критика по поводу того, что валютный долг в целом в госдолге составляет 97%: «Такая ситуация неприемлема. Будем предпринимать ряд шагов, начиная с этого года, чтобы постепенно увеличивать долю долга в белорусских рублях».

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