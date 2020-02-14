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Минфин Беларуси разместит гособлигации в нацвалюте

14.02.2020 10:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минфин Беларуси разместит гособлигации в нацвалюте
БЕЛТА

«Нам надо понять, в каком состоянии рублевый рынок», - слова Андрея Белковца приводит БЕЛТА

Он отметил, что в адрес Минфина звучит критика по поводу того, что валютный долг в целом в госдолге составляет 97%: «Такая ситуация неприемлема. Будем предпринимать ряд шагов, начиная с этого года, чтобы постепенно увеличивать долю долга в белорусских рублях». 

Минфин Беларуси разместит гособлигации в нацвалюте
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По словам замминистра Андрея Белковца, аукцион планируется провести в апреле.
 
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