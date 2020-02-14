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Пациент скорее жив? В Беларуси проводится комплексный мониторинг состояния госпредприятий

14.02.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси проводится комплексный мониторинг состояния государственных предприятий. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на заседании коллегии Госкомимущества.

"При работе с Всемирным банком, Международным валютным фондом, во время оценочных миссий, которые проходят в нашей стране, важнейший блок - это госсектор, разделение предприятий на стратегические, предприятия среднего уровня и те, которые находятся в неудовлетворительном финансовом состоянии", - отметил Дмитрий Крутой, которого цитирует сайт правительства.

Говоря о ключевых направлениях работы для Госкомимущества, первый вице-премьер напомнил, что все они уже обозначены в программе социально-экономического развития на нынешнюю пятилетку, программе работы правительства и других ключевых документах.

"В первую очередь это тема акционирования унитарных предприятий, отмена преимущественного права облисполкомов на покупку акций, полноценный запуск рынка акций. Второй блок - работа с неплатежеспособными организациями. Агентство по управлению плохими долгами уже есть в сельском хозяйстве, сейчас поставлена задача, как это масштабировать на всю страну", - отметил Дмитрий Крутой.

По его словам, правительство и Нацбанк договорились активизировать работу по созданию рынка плохих долгов.

На высшем уровне скоро состоится обсуждение системы корпоративного управления. По словам Дмитрия Крутого, необходимо оценить, как выполнены задуманные мероприятия, как работают новые наблюдательные советы на предприятиях, за которыми закреплены в том числе высшие должностные лица.

Кроме того, предстоит подготовка закона о государственных предприятиях, который обозначен как один из главных для нового состава парламента.

Первый вице-премьер также обратил внимание на необходимость четких правил при работе с инвесторами. Например, в Гродненской области планировалось продать иностранному инвестору несколько убыточных сельхозпредприятий. Однако процедура необоснованно затянулась. Это сигнал и Национальному агентству инвестиций и приватизации, которое ответственно за выстраивание работы с инвесторами, считает Дмитрий Крутой.

 
 
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В Беларуси проводится комплексный мониторинг состояния государственных предприятий. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на...
 
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