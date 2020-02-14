Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Ростом всех валют открылись торги на бирже 14 февраля. Биткойн -214.65

Курс доллара вырос на 0,0028 BYN до 2,2029 BYN/USD. Доллар оказался на максимуме за 1463 дня. Это больше четырёх лет.

Курс евро подрос лишь на 0,0010 BYN до 2,3941 BYN/EUR и поднялся до максимума за 311 дней (больше 10 месяцев).

Курс российского рубля вырос на 0,0146 BYN до 3,4750 BYN/100 RUB. Российский рубль торгуется вблизи максимума за два года.

Bitcoin − 10140.2$ (-214.65);

Bitcоin Cash/ВСС – 468.78$ (-4.58);

Litecoin − 79.1$ (-1.91);

Еthеreum − 262.47$ (-4.14);

ZCаsh − 70.94$ (-2.16);

DigitalCash − 128.74$ (-4.56);

Monero − 91.15$ (-3.04).



