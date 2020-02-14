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Этнокультурное воспитание учащихся на основе народного творчества

14.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

12 февраля 2020 года на базе Центра детского творчества Логойского района прошел круглый стол «Реализация этнокультурного компонента в учреждении дополнительно образования детей и молодежи как средство развития творческих способностей детей» в рамках областного фестиваля методических идей «Шаги к мастерству».

38 специалистов учреждений дополнительного образования детей и молодежи из 18 районов Минской области приняли участие в мероприятии.

В рамках круглого стола участники познакомились с использованием в образовательном процессе учреждений дополнительного образования детей и молодежи этнокультурных образовательных проектов в области декоративно-прикладного творчества, посетили творческую мастерскую «Народно-сценический танец», авторские мастер-классы по текстилю, соломоплетению, каллиграфии.

Подводя итоги круглого стола все его участники высказались о необходимости и значимости проведения мероприятий, направленных на этнокультурное воспитание учащихся на основе народного творчества.





 
 
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12 февраля 2020 года на базе Центра детского творчества Логойского района прошел круглый стол «Реализация этнокультурного компонента в учреждении...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
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