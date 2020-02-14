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Книжный фримаркет и экскурсия по парочкам зоопарка. Чем заняться в выходные в Гродно
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Гродно можно сходить на бардовский концерт, книжный фри-маркет и посмотреть на влюбленные парочки животных и птиц в Гродненском зоопарке.
Концерт белорусского барда Андрея Мельникова
В Гродно выступит бард Андрей Мельников с концертной программой «Гэта МЫ!». Андрей — исполнитель авторской песни, литератор. Основатель фестивалей белорусского авторской песни и поэзии «Аршанская бітва», «Талькаўскі фэст», «Гэта МЫ». У барда более двух десятков альбомов.
Книжный фри-маркет в OldCity
В субботу в ТЦ OldCity пройдет благотворительный марафон «Дом без книги — день без солнца», во время которого проведут книжный фримаркет от гродненских библиотек.
Также в программе мастер-классы, концерт, благотворительная ярмарка, и громкие чтения на подушках.
А еще вы можете сами принести ненужные книги — и у вас их с удовольствием заберут и отдадут тем, кому они нужны.
День влюбленных в Гродненском зоопарке
В воскресенье в Гродненском зоопарке проведут экскурсию под названием «Влюбленные парочки в Grodno Zoo». Всех желающих приглашают принять участие в «сердечной» викторине, «трогательной» выставке ручных животных, можно будет загадать желание около особенного дерева и сфотографироваться в фотозоне «ФотоОбнимашки».
Хороших выходных!
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В эти выходные в Гродно можно будет сходить на бардовский концерт, книжный фри-маркет и посмотреть на влюбленные парочки в гродненском зоопарке.
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