Книжный фримаркет и экскурсия по парочкам зоопарка. Чем заняться в выходные в Гродно

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Гродно можно сходить на бардовский концерт, книжный фри-маркет и посмотреть на влюбленные парочки животных и птиц в Гродненском зоопарке.

Концерт белорусского барда Андрея Мельникова



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Где: магазин-арт-пространство «Цудоўня», ул. Кирова, 3. Когда: 16 февраля, с 18.30. Сколько: 8 рублей.

В Гродно выступит бард Андрей Мельников с концертной программой «Гэта МЫ!». Андрей — исполнитель авторской песни, литератор. Основатель фестивалей белорусского авторской песни и поэзии «Аршанская бітва», «Талькаўскі фэст», «Гэта МЫ». У барда более двух десятков альбомов.

Книжный фри-маркет в OldCity



Фото: unsplash.com

Где: ТЦ OldCity, ул. Дубко, 17. Когда: 15 февраля, 13.30−17.00. Сколько: бесплатно.

В субботу в ТЦ OldCity пройдет благотворительный марафон «Дом без книги — день без солнца», во время которого проведут книжный фримаркет от гродненских библиотек.

Также в программе мастер-классы, концерт, благотворительная ярмарка, и громкие чтения на подушках.

А еще вы можете сами принести ненужные книги — и у вас их с удовольствием заберут и отдадут тем, кому они нужны.

День влюбленных в Гродненском зоопарке



Фото: Александр Петров

Где: Гродненский зоопарк, улица Тимирязева, 11. Когда: 16 февраля, 12.30−13.30. Сколько: входной билет в зоопарк — взрослый — 6,5 рубля, детский — 4,5 рубля.

В воскресенье в Гродненском зоопарке проведут экскурсию под названием «Влюбленные парочки в Grodno Zoo». Всех желающих приглашают принять участие в «сердечной» викторине, «трогательной» выставке ручных животных, можно будет загадать желание около особенного дерева и сфотографироваться в фотозоне «ФотоОбнимашки».

Хороших выходных!