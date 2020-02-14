В Светлогорске пьяный школьник ногой разбил инфокиоск

Утром 7 февраля в Светлогорске работники одного из банков обнаружили разбитым инфокиоск.
«Мы изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых было запечатлено хулиганство, и определили круг возможных подозреваемых. Одним из них оказался 14-летний школьник, выйти на которого удалось спустя несколько дней, в том числе благодаря приметам разыскиваемого», – сообщили в МВД со ссылкой на отдел уголовного розыска Светлогорского РОВД.
Подросток рассказал, что накануне происшествия выпил в лесу с друзьями. После этого парень пошел гулять по городу. Увидев инфокиоск, он разбил в нем стекло. Молодой человек также пытался тайком вынести спиртное из продуктового, но его задержали.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Юноша не судим, но привлекался к административной ответственности и состоит на учете в ИДН.