В Светлогорске пьяный школьник ногой разбил инфокиоск

Источник материала: Аргументы и факты

Утром 7 февраля в Светлогорске работники одного из банков обнаружили разбитым инфокиоск.

«Мы изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых было запечатлено хулиганство, и определили круг возможных подозреваемых. Одним из них оказался 14-летний школьник, выйти на которого удалось спустя несколько дней, в том числе благодаря приметам разыскиваемого», – сообщили в МВД со ссылкой на отдел уголовного розыска Светлогорского РОВД.