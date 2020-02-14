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В Светлогорске пьяный школьник ногой разбил инфокиоск

14.02.2020 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Светлогорске пьяный школьник ногой разбил инфокиоск
МВД Республики Беларусь

Утром 7 февраля в Светлогорске работники одного из банков обнаружили разбитым инфокиоск.

«Мы изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых было запечатлено хулиганство, и определили круг возможных подозреваемых. Одним из них оказался 14-летний школьник, выйти на которого удалось спустя несколько дней, в том числе благодаря приметам разыскиваемого», – сообщили в МВД со ссылкой на отдел уголовного розыска Светлогорского РОВД.

Подросток рассказал, что накануне происшествия выпил в лесу с друзьями. После этого парень пошел гулять по городу. Увидев инфокиоск, он разбил в нем стекло. Молодой человек также пытался тайком вынести спиртное из продуктового, но его задержали. 

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Юноша не судим, но привлекался к административной ответственности и состоит на учете в ИДН. 

В Светлогорске пьяный школьник ногой разбил инфокиоск
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Теги: Минск
 
 
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Молодой человек так и не смог объяснить причину своего поступка.
 
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Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
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Радзiма
Горецкий вестник
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