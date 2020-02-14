Плохой день святого Валентина. 75 лет назад самолеты США случайно (или нет) разбомбили Прагу

Источник материала: Tut.by

75 лет назад, 14 февраля 1945 года, в оккупированной немцами Праге всего за несколько минут погибло больше 700 человек и было ранено больше тысячи. Нет, ни вермахт, ни СС не устроили в тот день массовые расстрелы. Просто несколько десятков американских бомбардировщиков сбросили на Прагу больше 150 тонн бомб — как утверждается, случайно. 42.TUT.BY вспоминает, как это было.



Источник: iprpraha.maps.arcgis.com/

Тихая оккупация

К 1945 году Чехия была в оккупации уже почти шесть лет — вермахт вошел в страну еще до начала Второй мировой войны, в марте 1939 года. Особо античеловеческим нацистский режим для чехов не был — по жестокости он не мог сравниться ни с захваченной нацистами частью СССР, ни даже с Польшей или Югославией. Производства работали, жизнь была сравнительно сытой, движение Сопротивления — незначительным.

Волна репрессий началась в основном после убийства исполняющего обязанности рейхспротектора Богемии и Моравии (фактически нацистского губернатора Чехии) Рейхарда Гейдриха. Тогда немцы сожгли деревни Лидице и Лежаки, а их население истребили.

Но в основном отношение немцев к чехам значительно отличалось от поведения в других славянских странах. Возможно, из-за наследия предыдущих веков, когда чехи и немцы были очень сильно повязаны (славянская Чехия даже входила в Священную Римскую империю германской нации).

Союзники также не обращали на Прагу особого внимания. Чехия справедливо считалась оккупированной страной, а не частью Рейха, и стратегические бомбардировщики союзников облетали ее стороной. Правда, в ноябре 1944 года неизвестные самолеты все-таки сбросили на Прагу дюжину бомб, убив несколько человек — но кто это был и почему бомбил столицу, до сих пор не слишком понятно. Так или иначе, массовые налеты на Прагу никогда не практиковались. Но только до 14 февраля 1945 года.

В этот день около полудня сразу 60 бомбардировщиков B-17, знаменитых «летающих крепостей», оказались над чешским городом и обрушили на него 150 тонн бомб. По меркам заключительного периода Второй мировой — не очень много (в тот же день на Дрезден американская авиация и Королевские ВВС Великобритании сбросили 3440 тонн бомб).



Источник: iprpraha.maps.arcgis.com

Но не привыкшие к бомбежкам пражане отнеслись к воздушной тревоге не слишком серьезно: их объявляли часто, а результат был нулевым. В итоге от фугасных и зажигательных бомб никто толком не спрятался — и людей накрыло прямо в их домах. Около сотни зданий было полностью разрушено, около двухсот — повреждено.

По одной из версий о причинах трагедии, разбомбить требовалось Смиховский и Главный вокзалы Праги, но не угадали со временем сброса бомб — и сбросили их между первым и вторым, в районе плотной застройки. Бомбежка продолжалась ничтожно малое время, всего около пяти минут — но привела к необычайно высоким потерям. Изначально количество погибших определялось в 400 человек, позже цифра выросла до 700, плюс 1200 раненых.

Немецкий гарнизон в Праге не пострадал вообще, все убитые были гражданскими лицами. Промышленность, которая теоретически могла давать продукцию вермахту, также затронута не была, только жилые кварталы.

Был разрушен Эммаусский монастырь, знаменитый дом Фауста, бомбы попали даже в Карлов мост (к счастью, этого оказалось недостаточно для его разрушения).



Эммаусский монастырь после бомбежки. Фото: wikipedia.org

Потери мирных жителей в результате скоротечной бомбардировки превысили таковые от одиннадцатичасовой бомбежки британского городка Ковентри в 1940 году — тогда погибло около 500 человек. Причем стоит заметить, что бомбардировка Ковентри всю войну была символом варварства и жестокости немцев.

В чем причина?

Объективных причин бомбить жилые кварталы оккупированной Праги не было. Доктрина Дуэ, предполагающая массированными бомбардировками подорвать дух мирного населения, тут вряд ли сработала бы — к чему в принципе может привести подрыв духа жителей захваченной страны? Сомнительно, чтобы ожесточенные бомбежками пражане мгновенно подняли бы восстание против немцев, скорее, они озлобились бы против убивающих их с воздуха союзников.

Официальной версией американского командования стала банальная ошибка. Самолеты, сбросившие бомбы на Прагу, могли лететь бомбить Дрезден. В самом деле, вошедшая в учебники бомбардировка саксонской столицы произошла как раз 14 февраля — город в этот день равняла с землей тысяча самолетов. Вряд ли с огромной высоты один европейский город можно с легкостью отличить от другого.



Разрушенный Дрезден после бомбардировки. Фото: wikipedia.org

Правда, Дрезден не совсем сосед Праги — между городами почти 120 километров, и сбиться с курса так сильно, на первый взгляд, непросто. На самом деле — проще некуда. Ориентироваться в воздушном пространстве с навигационными приборами того времени было сложно, и, раз взяв неверный курс — особенно при сильном ветре — вполне можно было улететь за десятки километров от цели. Примеров тому было множество.

Так, еще 10 мая 1940 года, в первый день большого наступления на Западном фронте, закончившемся капитуляцией Франции, три немецких самолета должны были бомбить французский город Дижон. Что-то пошло не так, и 69 бомб упали на немецкий Фрайбург — 57 жителей погибли от действий собственной авиации. Проблема в том, что между Дижоном и Фрайбургом по прямой больше 300 километров.

В том же 1940 году английская авиация уронила десятки зажигательных бомб на завод в Цюрихе, который вообще располагался в нейтральной Швейцарии. Потом военные оправдывались, что собирались бомбить промышленные объекты в немецком Мангейме — между городами опять-таки не меньше 300 километров.

Наконец, один из самых высокопоставленных генералов армии США, погибших во Второй мировой войне — Лесли Макнейр — был убит бомбой, сброшенной с американского стратегического бомбардировщика: самолеты случайно сбросили груз не туда.



Лесли Макнейр. Фото: wikipedia.org

Поэтому вариант случайности вполне реален. Но он не единственный.

Запасная цель или попытка запугать

Некоторые историки и публицисты полагают, что бомбы на Прагу упали вовсе не случайно. Согласно первой версии, Прага как объект бомбардировки значилась в полетных заданиях пилотов — но была запасной целью, если с Дрезденом «не срастется».

Само по себе наличие запасных целей ничем особенным не является. Так, Нагасаки мог стать заменой Хиросимы, если бы по какой-то причине до той не получилось добраться — в этом случае атомный гриб над городом расцвел бы шестого, а не девятого августа.

Однако очень сомнительно, чтобы целью такой, в общем-то, точечной бомбардировки, не стал ни один промышленный объект чешской столицы. Один из вариантов этой версии состоит даже о том, что группа «летающих крепостей» в принципе не имела возможности долететь до Дрездена из-за нехватки горючего (дальность полета B-17 составляет 3200 километров, но и взлетали они с далеких аэродромов).

Наконец, в определенных кругах ходят рассказы, что самолеты изначально нацеливались на Прагу как на город, который очевидно после победы входил в советскую зону влияния. Эта версия также фигурирует в двух вариантах: то ли Советский Союз стремились запугать массированной бомбежкой, то ли промышленность Праги планировали разрушить, не дав СССР использовать ее в будущем.

Стоит признать, что в случае правоты этой версии американцы действовали крайне непрофессионально. Пугать СССР налетом 60 самолетов, когда в сотне километров Дрезден уничтожала тысяча бомбардировщиков (причем и до этого налеты сотен «стратегов» были ни для кого не секретом), было бы как минимум странно.

Почему в Москве должны были бы испугаться именно этого, решительно непонятно. Но объяснять тот или иной масштабный налет стремлением устрашить Союз — это в принципе общее место. Запугиванием объясняли и Хиросиму, и Нагасаки, и тот же Дрезден. Так что здесь, вероятно, имеет место просто следование традиции.

Стремление же уничтожить пражскую промышленность тоже выглядит необычно. Иметь задание на разрушение заводов, не попасть ни в одно предприятие ни единой бомбой, а, узнав об этом, не повторять налетов — на английском это называется epic fail.

Сегодня основной рабочей версией трагедии считается роковая ошибка навигаторов. Впрочем, вариант с запасной целью тоже не стоит сбрасывать со счетов — так как эта бомбардировка Праги была не последней. 25 марта 1945 года на город снова упали американские бомбы, на сей раз уже четко по плану: бомбились военные предприятия и аэродромы. Тогда погибло 235 человек, было разрушено и повреждено больше тысячи зданий.

Прошло 75 лет, но споры о том, что произошло в самый плохой день святого Валентина для Праги, спорят до сих пор.