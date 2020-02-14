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В Горках обсудят проблему киберпреступности – задайте свой вопрос специалистам

14.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

20 февраля в редакции газеты «Горецкий вестник» состоится заседание круглого стола, на котором представители РОВД, следственного комитета, прокуратуры, банковской сферы и психолог обсудят ситуацию с преступлениями в сфере информационных технологий в районе.

 

В Горках обсудят проблему киберпреступности – задайте свой вопрос специалистам
Фото использовано для иллюстрации

 

Кибермошенники, обладая специальными знаниями и хорошими навыками в психологии, рассылают сообщения о розыгрышах денег и подарков в социальных сетях, по мобильному телефону, обманным способом получают доступ к паролям и ПИН-кодам держателей карт, вскрывают банковские базы данных.

Какие сегодня самые популярные способы «развода» на деньги? Как не попасться на удочку киберзлоумышленников? Кто входит в группу потенциальных жертв?

 

Задавайте свои вопросы 20 февраля с 15.00 до 17.00 по телефону 5-97-28 или в наших социальных сетях

 


 
 
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  20 февраля в редакции газеты «Горецкий вестник» состоится заседание круглого стола, на котором представители РОВД, следственного комитета, прокуратуры,...
 
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