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В Горках обсудят проблему киберпреступности – задайте свой вопрос специалистам
14.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
20 февраля в редакции газеты «Горецкий вестник» состоится заседание круглого стола, на котором представители РОВД, следственного комитета, прокуратуры, банковской сферы и психолог обсудят ситуацию с преступлениями в сфере информационных технологий в районе.
Кибермошенники, обладая специальными знаниями и хорошими навыками в психологии, рассылают сообщения о розыгрышах денег и подарков в социальных сетях, по мобильному телефону, обманным способом получают доступ к паролям и ПИН-кодам держателей карт, вскрывают банковские базы данных.
Какие сегодня самые популярные способы «развода» на деньги? Как не попасться на удочку киберзлоумышленников? Кто входит в группу потенциальных жертв?
Задавайте свои вопросы 20 февраля с 15.00 до 17.00 по телефону 5-97-28 или в наших социальных сетях
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20 февраля в редакции газеты «Горецкий вестник» состоится заседание круглого стола, на котором представители РОВД, следственного комитета, прокуратуры,...
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