В Горках обсудят проблему киберпреступности – задайте свой вопрос специалистам

Источник материала: Горецкий вестник

20 февраля в редакции газеты «Горецкий вестник» состоится заседание круглого стола, на котором представители РОВД, следственного комитета, прокуратуры, банковской сферы и психолог обсудят ситуацию с преступлениями в сфере информационных технологий в районе.





Кибермошенники, обладая специальными знаниями и хорошими навыками в психологии, рассылают сообщения о розыгрышах денег и подарков в социальных сетях, по мобильному телефону, обманным способом получают доступ к паролям и ПИН-кодам держателей карт, вскрывают банковские базы данных.

Какие сегодня самые популярные способы «развода» на деньги? Как не попасться на удочку киберзлоумышленников? Кто входит в группу потенциальных жертв?

Задавайте свои вопросы 20 февраля с 15.00 до 17.00 по телефону 5-97-28 или в наших социальных сетях