Как устроить личную жизнь, не тратя деньги на свидания

Источник материала: Ежедневник

фото: lenta.ru

47-летний Джефф Гебхарт решил вложить средства, которые он тратил на свидания, в более благородное дело. И при этом все же устроить свою личную жизнь.

Житель американского округа Джонсон, штат Канзас, пообещал заплатить 25 тысяч долларов человеку, который организует ему встречу с женщиной его мечты, передает lenta.ru со ссылкой на KCTV. При этом такую же сумму Джефф переведет на счет приюта для бездомных животных.

Гебхарт признался, что устал от свиданий и онлайн-знакомств. В объявлении мужчина поинтересовался у людей, удачно вступивших в брак, на какую сумму они оценили бы встречу с их второй половиной. «Моему потраченному на поиски девушки времени и страданиям, которые я испытал при этом, определенно можно найти денежный эквивалент, впрочем, примерно такую же сумму я бы потратил на свидания», — отметил он.

С помощью психологов Джефф составил небольшой опросник, чтобы окружающим было легче подобрать для него пару. Естественно, девушек спросят в том числе о том, любят ли они собак. У самого Джеффы есть пес по кличке Гуннар.