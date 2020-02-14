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Обнаженные натуры: в «Арт-Беларуси» появились новые произведения искусства

14.02.2020 18:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Обнаженные натуры: в «Арт-Беларуси» появились новые произведения искусства
Ксения Соснина / АиФ

В банковской коллекции представлены различные виды искусства: живопись, графика, скульптура, уникальные произведения книгопечатания. Среди новинок: работы художников из Беларуси, созданные в XIX-XX веках. Как поделился куратор корпоративной коллекции банка Александр ЗИМЕНКО, они с коллегами всегда в поисках ранних и наиболее интересных произведений мастеров.

Обнаженные натуры: в «Арт-Беларуси» появились новые произведения искусства
Александр Зименко и картина «Старый замок» Гиацинта Альхимовича. Фото: АиФ/ Ксения Соснина

Презентацию неспроста назначили в День всех влюбленных: в центре экспозиции находится работа Казимира Альхимовича «Богиня любви Милда» (1890 г.). Милда – персонаж литовской мифологии. По легенде, ей поклонялись литовцы-язычники, а она заботилась об одиноких людях, желающих найти друг друга. Казимира Альхимовича считают одним из последних романтиков среди белорусских и польских художников. «Милда» была удостоена нескольких наград, в том числе золотой медали выставки 1891 г. в Берлине.

Обнаженные натуры: в «Арт-Беларуси» появились новые произведения искусства
«Богиня любви Милда», Казимир Альхимович. Фото: АиФ/ Ксения Соснина

В коллекции банка есть и произведения Гиацинта Альхимовича, Анатолия Каплана, Бенджамина Копмана, Николая Циковского, Петра Сергиевича, Януария Суходольского. Также гости выставки увидят «Портрет жены художника» Абрама Маневича, «Элегантную даму в казачьем костюме, держащую охотничьего сокола» Савелия Сорина, «Натюрморт» Николая Циковского, «Обнаженную на колене» Леона Бакста, «Сидящую обнаженную» Григория Глюкмана, «Обнаженную» Бориса Заборова, диптих «Селина, женщина в стиле ар-деко» Леона Инденбаума и двухстороннюю работу Абрама Маневича «Осень»/«Холмы».

Обнаженные натуры: в «Арт-Беларуси» появились новые произведения искусства
«Обнаженная на колене», Леон Бакст. Фото: АиФ/ Ксения Соснина

Помимо этого в корпоративной коллекции представлены шедевры таких авторов, как Марк Шагал, Хаим Сутин, Валентий Ванькович, Фердинанд Рущиц, Оскар Мещанинов, Евсей Моисеенко, Осип Цадкин и др.

Обнаженные натуры: в «Арт-Беларуси» появились новые произведения искусства
«Элегантная дама в казачьем костюме, держащая охотничьего сокола», Савелий Сорин. Фото: АиФ/ Ксения Соснина

Для посетителей выставка откроется 15 февраля в 11:00.

Где: в галерее «Арт-Беларусь» (ул. Козлова, 3, вход с левого торца здания).

Время работы: вторник-воскресенье, 11:00-20:00.

Стоимость билета: 6 рублей – полный, 3 рубля – льготный.

 
 
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14 февраля 2020 года в галерее «Арт-Беларусь» презентовали новинки корпоративной коллекции Белгазпромбанка.
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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