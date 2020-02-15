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"За рулем": кабриолеты, купе, фургоны под угрозой вымирания?

15.02.2020 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автопроизводители сокращают свои линейки: кабриолеты, купе, фургоны и многие другие нишевые модели находятся под угрозой исчезновения.

 Скачок в электронной мобильности и бум внедорожников приводят к сокращению автомобильного многообразия, считают немецкие исследователи мирового авторынка, сообщает "За рулем".

С появлением единых платформ, автопромышленность расширила свой ассортимент: новые варианты моделей никогда не разрабатывались так быстро и дешево, как во времена создания соплатформенников. MQB, MFA или EMP2 стали почти торговыми марками. Так, только на платформе MQB в группе VW произведено более 50 моделей по всему миру. Но с годами продуктовые линейки стали настолько обширными, что превратились в обузу для производителей.



Профессор университета Дуйсбург-Эссен Фердинанд Дуденхёффер отмечает, что автогиганты больше не могут позволить себе разнообразие, которое мало востребовано. Невысокая доходность в отрасли в ближайшие несколько лет заставит сократить обширные портфели продуктов, считает ученый.

Босс Daimler Ола Каллениус считает иначе — тренд на электромобильность и быстрое наращивание соответствующих продуктов приведут к росту определенного ассортимента транспортных средств у отдельных производителей. Особенно если эти электромобили, такие как VW ID3 или Mercedes EQS, используют свою собственную архитектуру, а не как Opel E-Corsa — разработаны на основе массовой модели.

Например, Mercedes-Benz анонсировал два электромобиля только для компактного класса, имеет EQC и планирует создать семейство электрических моделей класса люкс на основе EQS. Хотя Каллениус признается, что это разнообразие невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе, и продуктовые портфели рано или поздно придется значительно сокращать.

Для Артура Кипферлера, консультанта по стратегии Berylls, вымывание нишевых моделей не вызывает удивления. Конкурентное давление и стремление удержать доходность заставляют всех производителей включать режим жесткой экономии. Это усугубляется высокими затратами на модернизацию согласно новым стандартам на загрязняющие вещества.

А если еще принять во внимание надвигающиеся штрафы за невыполненные обязательства по снижению CO2, прожорливые и малоэкологичные модели быстро станут аутсайдерами, полагает он.

Какие модели в первую очередь будут выбывать из списка? Великое вымирание уже давно началось, считают эксперты, и в первую очередь это относится к спортивным моделям, таким как версии OPC в Opel. VW "облегчил" линейку MQB: Golf Cabrio был снят с производства в прошлом году, у Golf Sportsvan не будет преемника, по словам представителей компании. А в сестринском бренде Audi модель TT тоже находится на грани исчезновения.

Другой причиной исчезновения многих вариантов автомобилей, по словам Кипферлера, является то, что для многих клиентов удобный и функциональный кроссовер гораздо лучше, чем компактный фургон, который был популярен десять лет назад. У компактных купе такая же сложная ситуация, поэтому T-Roc опередил Scirocco у VW.

Выбор все еще будет достаточно широким, отмечает Кипферлер, но неизвестно, радоваться этому или нет. "На каждый снятый с производства автомобиль с двигателем внутреннего сгорания придется по крайней мере один новый электромобиль", — убежден аналитик. Да и внедорожники, которые вытеснили так много других моделей с рынка, сделают рынок разнообразнее, убежден Дюденхёффер.

Мы увидим гораздо больше вариантов внедорожников — у сегмента есть потенциал, и большой выбор продуктов в этом узком сегменте гарантирован.
 
 
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Автопроизводители сокращают свои линейки: кабриолеты, купе, фургоны и многие другие нишевые модели находятся под угрозой исчезновения.
 
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