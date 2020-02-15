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Плюс одна. С 16 февраля снова дорожает автомобильное топливо

15.02.2020 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 16 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Плюс одна. С 16 февраля снова дорожает автомобильное топливо

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию снижения курса национальной валюты, с 16 февраля на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 16 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 71 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейку, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, ДТ — 1 рубль 81 копейку.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  С 16 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Фото:...
 
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